«Унижали мое турецкое происхождение»

Турецкий журналист, хваливший беларусские власти, рассказал о 10-дневном заключении в Минске.

Проживающий в России турецкий журналист Окай Депрем рассказал о своем 10-дневном задержании в Беларуси в сентябре, во время которого он, по его словам, столкнулся с унижениями, ксенофобскими оскорблениями и содержался в нечеловеческих условиях. После инцидента Турция направила Беларуси ноту протеста. Об этом журналист сообщил в интервью турецкому изданию Veryansın Tv.

Окай Депрем в 2014 году поддержал действия России на Донбассе, несколько лет жил в Донецке. С 2023 года стал появляться в беларусских государственных СМИ, давал интервью Григорию Азаренку и Ксении Лебедевой, получил премию имени Эмиля Чечко третьей степени за 2023 год. В январе 2025 году Депрем приехал освещать президентские выборы в Беларуси и заявил, что у него всегда остается «хорошее впечатление» от визитов в Минск. «За все время здесь ничего плохого я не заметил», — рассказывал он агентству БЕЛТА.

«Я не помню в истории ни одного серьезного успеха турок»

По словам Окая Депрема, все началось 8 сентября 2025 года, когда в его минскую квартиру без предупреждения пришли четверо силовиков в штатском.

— Они начали стучать в дверь кулаками. Когда я открыл, они без разрешения ворвались внутрь. Не объясняя причину визита, они начали отпускать в мой адрес насмешливые и пренебрежительные комментарии, — вспоминает журналист.

Депрем утверждает, что, когда один из сотрудников без спроса схватил его мобильный телефон, он попытался забрать аппарат обратно. В этот момент ему сзади надели наручники, после чего «с применением непропорциональной силы» вывели из здания и посадили в автомобиль без опознавательных знаков.

Как рассказал журналист, по дороге в РУВД Первомайского района Минска трое из четырех силовиков продолжали насмехаться и использовать нецензурную лексику. Один из них, представившийся Романом, по словам Депрема, позволял себе уничижительные высказывания о Турции и турках.

— Он говорил: «Откуда вы, турки, вообще взялись? Что вы тут делаете? Непонятно, чем вы занимаетесь. Я не помню в истории ни одного серьезного успеха турок или Турции», — цитирует силовика журналист.

В РУВД, по словам мужчины, его продержали три часа в наручниках в кабинете следователя, которого, как он узнал позже, звали Глеб Сергеевич Поляк. Поводом для задержания якобы стала жалоба частного лица, которую Депрем называет сфабрикованной. Он подчеркивает, что никаких судебных постановлений или ордеров ему не предъявили.

Журналист также утверждает, что следователь пытался применить к нему физическую силу.

— В какой-то момент этот человек в роли следователя разозлился на мою реакцию. Он вытолкал в коридор только что вошедшую женщину в форме, закрыл дверь и несколько раз попытался меня ударить, — заявил Депрем.

После этого у журналиста изъяли паспорт и телефон, пообещав вернуть через два дня. На следующий день он попытался подать жалобу на действия сотрудников в Следственный комитет, но, по его словам, это привело лишь к новому задержанию — на этот раз сотрудниками Департамента по гражданству и миграции. Ему вменили нарушение миграционного законодательства.

«Клопы, 15 человек в камере на шестерых и коллективные наказания»

После оформления документов Депрема доставили в изолятор, где он провел следующие 10 дней. По его словам, условия содержания были «первобытными и ужасающими».

— Помимо меня там находились граждане Туркменистана, стран Центральной Азии, а также арабы из Северной Африки. Условия были нечеловеческими. Камера была рассчитана на шесть человек, но нас там было сначала девять, а потом пятнадцать. Остальным приходилось спать на полу, — рассказал журналист. — Повсюду были насекомые, особенно много клопов.

Депрем отмечает, что за все время пребывания в изоляторе ему не предоставили ни зубной щетки, ни чистого белья, а на прогулки их не выводили. По его словам, сотрудники изолятора постоянно использовали нецензурную брань в общении как между собой, так и с задержанными. Он также упомянул о практике коллективных наказаний.

— Через неделю после моего прибытия половину камеры позвали в душ. Я сказал, что у меня нет ни полотенца, ни сменного белья, и потребовал их предоставить. Это стало поводом для спора с молодыми надзирателями, в результате чего они просто отменили душ для всех и отправили нас обратно в камеру, — сообщил Депрем.

Среди других задержанных, по его информации, были люди, находящиеся в изоляторе месяцами и даже год без суда, адвоката и связи с внешним миром. В частности, он упомянул 22-летнего гражданина Туркменистана, который находился там уже год, а также нигерийского студента, задержанного за небольшую просрочку с продлением визы.

Депортация за свой счет и нота протеста

По истечении 10 дней Окая Депрема депортировали. Он утверждает, что его заставили оплатить содержание в изоляторе и самостоятельно купить билет на самолет. В аэропорт мужчину доставили в наручниках.

По словам журналиста, турецкое посольство предприняло попытки выяснить его местонахождение, когда он еще был в заключении.

— Я узнал об этом уже после освобождения. Посольство не сразу смогло меня найти, так как беларусские власти скрывали эту информацию. После того как мое местоположение было установлено, я узнал, что Беларуси была направлена нота протеста, — заявил Депрем.

Он также добавил, что уже после его отъезда из Беларуси на адрес его минской квартиры пришло письмо из МВД. В нем сообщалось, что по его жалобе на физическое насилие и оскорбления «объективных доказательств и свидетельств не найдено», в связи с чем дело закрыто.

