15 ноября 2025, суббота, 11:04
Вэнс объяснил, зачем Трампу нужны разговоры с Путиным

  • 15.11.2025, 10:43
Вэнс объяснил, зачем Трампу нужны разговоры с Путиным
Джей Ди Вэнс

Президент США проводит «агрессивную дипломатию».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил, зачем президент Дональд Трамп ведет диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

Так, в интервью на канале Fox News он заявил, Трамп проводит «агрессивную дипломатию», которая необходима для достижения мира.

«Вам не нужно соглашаться с решением Владимира Путина вторгнуться в Украину, но если вы хотите достичь мира, вы должны быть сильными. Вы также должны разговаривать с людьми. Вы должны заниматься агрессивной, активной дипломатией», - сказал он.

Он также отметил, что позиция Трампа заключается в том, чтобы сосредоточиться на мире, но не позволить СМИ диктовать, как ему поступать.

«Его доктрина заключается в том, чтобы иметь самую сильную армию в мире, сосредоточиться на мире, но не позволять журналистам в Вашингтоне указывать, с кем вы можете разговаривать и как заниматься дипломатией», - подчеркнул Вэнс.

