В США на F-35 испытали термоядерную авиабомбу B61-12 15.11.2025, 10:59

Результаты положительные.

В Соединенных Штатах Америки провели успешные летные испытания тактической термоядерной авиабомбы B61-12 без боевого заряда.

Об этом сообщила американская Сандийская национальная лаборатория (Sandia) при Министерстве энергетики США.

По данным Sandia, в испытаниях термоядерной авиабомбы принимали участие сотрудники Сандийской национальной лаборатории и американского Национального управления по ядерной безопасности (NNSA).

Испытания прошли с 19 по 21 августа текущего года на полигоне в штате Невада. Доставку и сброс авиабомб с инертной боевой частью проводили истребители F-35.

Ранее еще никогда с F-35 ядерные авиабомбы не сбрасывали. B61-12 – это термоядерная авиабомба, которую армия США приняла на вооружение еще в 1968 году.

Вернее, на вооружение тогда приняли первую модификацию этого оружия, которое, кстати, является главным оружием стратегических ядерных сил США. С тех пор его несколько раз модернизировали.

В 2024 году NNSA завершило программу продления как минимум на 20 лет срока пребывания на вооружении этих авиабомб.

Ядерные испытания в США

29 октября 2025 года президент США Дональд Трамп неожиданно приказал Пентагону немедленно возобновить ядерные испытания «на равной основе» с другими государствами.

Трамп отдал этот приказ через несколько дней после того, как российский диктатор Владимир Путин объявил про якобы успешные испытания новой крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой и торпеды «Посейдон» с ядерной установкой.

В Соединенных Штатах ядерное оружие модернизировали, когда Трамп в первый раз был президентом. Но в последний раз США провели ядерные испытания в 1992 году, когда президентом был Джордж Буш-старший. В середине 1990-х годов США подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но до сих пор его не ратифицировали.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com