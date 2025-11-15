В Беларуси выпал первый ноябрьский снег 1 15.11.2025, 11:05

1,646

Появились фото и видео из разных городов.

В ночь на 15 ноября в Беларуси выпал снег. Телеграм-каналы публикуют фото и видео из разных городов. Отметим, впервые этой осенью снежная погода в нашей стране была еще в начале октября.

Как сообщает телеграм-канал «Метеовайб», снег в ночь с 14 на 15 ноября выпал в Минске.

Пользовательница соцсети Threads Полина Павлюковец пишет, что уже в семь утра от снежного покрова в Минске ничего не осталось.

Также снег появился в Витебске, сообщает местный телеграм-канал.

Утром 15 ноября снегопад прошел и в Могилеве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com