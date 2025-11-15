закрыть
В Беларуси выпал первый ноябрьский снег

  • 15.11.2025, 11:05
Появились фото и видео из разных городов.

В ночь на 15 ноября в Беларуси выпал снег. Телеграм-каналы публикуют фото и видео из разных городов. Отметим, впервые этой осенью снежная погода в нашей стране была еще в начале октября.

Как сообщает телеграм-канал «Метеовайб», снег в ночь с 14 на 15 ноября выпал в Минске.

Пользовательница соцсети Threads Полина Павлюковец пишет, что уже в семь утра от снежного покрова в Минске ничего не осталось.

Также снег появился в Витебске, сообщает местный телеграм-канал.

Утром 15 ноября снегопад прошел и в Могилеве.

