МИД о пропавшей в Мьянме белоруске: Документы о смерти поддельные 15.11.2025, 11:34

Вера Кравцова

Семья до сих пор остается в неведении, что же с ней на самом деле произошло.

Уже больше месяца ничего не известно о белоруске Вере Кравцовой, которая еще 20 сентября вылетела в Мьянму и пропала. В последний раз девушка выходила на связь с родными 4 октября.

Бабушка Веры рассказала Onlíner, что семья до сих пор остается в неведении, что же с ней на самом деле произошло. В МИД, куда журналисты обратились за комментарием, сообщили, что документы о смерти Веры, «ранее распространенные в прессе», поддельные. Рассказываем, что известно на данный момент.

Кто такая Вера Кравцова?

На момент исчезновения минчанке Вере Кравцовой было 26 лет, она работала моделью, любила путешествовать и, со слов ее знакомых, «была человеком мира». Незадолго до отъезда в Азию девушка, как рассказывала нам ее бабушка Наталья, «со всеми лично попрощалась», и с тех пор семья ее больше не видела. Согласно официальным данным, 20 сентября Кравцова вылетела в Мьянму из Таиланда. В последний раз она выходила на связь с близкими 4 октября. Через несколько дней в российских СМИ, без ссылок на какие-либо официальные источники, стала распространяться информация о том, что белоруска стала жертвой мошеннического центра в Мьянме и была жестоко убита.

15 октября МИД Беларуси подтвердил информацию об исчезновении Веры Кравцовой и подчеркнул, что «ведутся поиски пропавшей белоруски». Во вторник, 21 октября, власти Таиланда сообщили, что девушку действительно разыскивают и что она вылетела в Мьянму добровольно. Миграционной службой страны были обнародованы кадры с Верой в таиландском аэропорту.

В четверг, 23 октября, с журналистами Onlíner поговорила бабушка Веры Наталья, которая рассказала, что у семьи нет никаких подтверждений того, что девушка погибла. До этого в ряде СМИ показали некий документ, в котором на иностранном языке говорилось о смерти белоруски якобы от сердечного приступа. Бабушка же настаивала: никаких письменных уведомлений о гибели девушки близкие не получали.

В то же время в редакцию поступила информация о том, что 13 октября друзья Веры якобы планировали собраться в одном из заведений на Зыбицкой на «вечер памяти о Вере». «Если у кого-то есть фотографии Веры или с Верой, приносите распечатанные — мы создадим альбом и отдадим ее маме. Будем скидываться на организацию поминок по 50—100 рублей по факту на самих поминках», — говорилось в сообщении.

Владелец предполагаемого заведения, которая, по ее признанию, была хорошо знакома с Верой, отказалась комментировать информацию о том, был «вечер памяти» или нет. Отметим, что 13 октября заведение, о котором шла речь в сообщении, официально уже не работало. Сейчас на его месте открылся другой бар.

Бабушка: «Не знаем, куда ехать и что делать»

Спустя почти месяц мы вновь связались с бабушкой Веры (с родителями нам пока не удалось выйти на контакт). Наталья рассказала, что семья до сих пор не знает, что на самом деле произошло с Верой.

— Мы ничего конкретно не знаем, читаем только то, что пишут. Не знаем, куда ехать, что делать. Кругом тишина, — говорит эмоционально бабушка.

— Вы верите в то, что с Верой все же что-то случилось?

— Но тогда где она столько времени?! Мы ничего не знаем: убили, отравили или сама... Но сама — это исключено. Она подруге своей из Москвы сказала: «Я, кажется, попала». Но что там произошло — не понятно. Нам никто ничего официально не рассказывает. Это наша проблема, это для нас она дорога, самый любимый человечек... Нам надо только одно: добиться, чтобы отдали ее прах. Нам сказали, что есть только прах и урна. Но где эта урна? Куда нам за ней ехать? Оля (мама девушки. — Прим. Onlíner) каждый день плачет...

МИД: «Официального подтверждения смерти нет»

Мы обратились в МИД с просьбой рассказать, на каком этапе сейчас находятся поиски Веры Кравцовой. Вот что нам ответили:

— В связи с сообщениями, появляющимися в СМИ и социальных сетях по ситуации с исчезновением гражданки Республики Беларусь в Мьянме, Министерство иностранных дел считает важным отметить следующее. В настоящее время мьянманские компетентные органы продолжают расследование обстоятельств исчезновения. Предпринимаются серьезные меры для установления всех деталей произошедшего, а также задержаны лица, которые могут быть причастны к данному инциденту. Белорусские дипломаты поддерживают постоянный контакт с правоохранительными органами Мьянмы и оказывают все необходимое содействие в рамках своих полномочий.

В ведомстве подчеркнули, что официального подтверждения смерти «гражданки Республики Беларусь на данный момент нет».

— Документы, ранее распространенные в прессе и переданные родственникам, являются поддельными, что подтверждено проведенной официальной экспертизой, — рассказали в МИД и добавили, что о ходе расследования родственники девушки информируются своевременно.

