Украинская ПВО сбила две ракеты «Кинжал» и 91 дрон 15.11.2025, 11:46

Россия атаковала сразу с нескольких направлений.

В ночь на 15 ноября Россия нанесла по Украине очередную комбинированную атаку, применив аэробаллистические ракеты «Кинжал» и более сотни ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По данным Сил обороны, российские войска запустили три ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Тамбовской области. А также 135 ударных БпЛА типа «Шахед», «Гербера» и дроны других модификаций с территории России и оккупированного Крыма. Около 80 из них - «Шахеды».

Атаку враг осуществлял с направлений Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, Брянск, а также из районов Чауда и Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

Отражение воздушного нападения обеспечивали авиация, подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ, расчеты беспилотных систем и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 ПВО удалось сбить или подавить две ракеты «Кинжал» и 91 вражеский дрон на севере, юге и востоке Украины.

Несмотря на высокую эффективность обороны, зафиксировано попадание одной ракеты и 41 ударного дрона на 13 локациях по стране, также известно о падении обломков сбитых целей в четырех местах. Информация о последствиях уточняется.

В Силах обороны отметили, что атака еще продолжается - в небе до сих пор находятся российские беспилотники, а работа ПВО продолжается.

