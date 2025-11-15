Как поддерживать печень в здоровом состоянии? 4 15.11.2025, 11:51

Диетологи советуют 12 продуктов.

Печень ежедневно упорно работает, чтобы вырабатывать питательные вещества, фильтровать токсины, а также регулировать уровень сахара в крови, отметила диетолог Эми Дэвис, пишет Prevention.

Дэвис отметила, что этот орган является одним из самых уникальных в организме человека, поскольку он способен к самовосстановлению. По ее словам, продукты, богатые питательными веществами, могут помочь уменьшить нагрузку на печень.

Именно поэтому наполнение тарелки лучшими продуктами для здоровья печени может помочь поддержать ее работу.

Издание отмечает, что согласно данным клиники Майо, это особенно важно, если у человека есть заболевание, которое влияет на работу печени, а именно, вирусный или аутоиммунный гепатит, неалкогольная жировая болезнь печени, метаболическая дисфункция, связанная со стеатозом печени, болезнь Вильсона или цирроз печени.

Также рекомендуется улучшить здоровье печени, если у вас сахарный диабет 2 типа или ожирение, вы употребляли алкоголь в больших количествах или в вашей семье были случаи заболеваний печени.

«Чтобы поддержать здоровье печени, сосредоточьтесь на цельных, питательных продуктах, богатых клетчаткой, полифенолами и противовоспалительными соединениями, таких как фрукты, овощи, цельные зерна, орехи и жирная рыба», - советует диетолог Мишель Рутенштейн.

Диетологи поделились информацией, какие продукты являются лучшими для здоровья печени:

1. Артишоки

Они богаты растворимыми волокнами и антиоксидантами, такими как цинарин и силимарин. Объясняется, что они стимулируют выработку желчи, улучшают метаболизм жиров и защищают клетки печени от окислительного повреждения.

По данным клиники Кливленда, выработка желчи является одной из важнейших функций печени, поскольку желчь помогает организму расщеплять жиры из пищи, которую вы потребляете.

2. Гранат

Диетологи советуют съедать несколько гранатовых зернышек или посыпать ими йогурт, чтобы поддержать здоровье печени.

«Гранаты богаты полифенолами, особенно элаговой кислотой, которая обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. В печени элаговая кислота помогает уменьшить окислительный стресс, ограничить воспаление и предотвратить накопление жира в клетках печени», - пояснила Раутенштейн.

3. Брокколи

Она содержит соединения, называемые глюкозинолаты, которые помогают печени выделять детоксицирующие ферменты. Эти ферменты защищают печень от повреждений.

4. Авокадо

Раутенштейн рассказала, что авокадо богато мононенасыщенными жирами, которые помогают уменьшить количество жира в печени и улучшить липидный обмен.

Исследование подтвердило, что олеиновая кислота, содержащаяся в авокадо, а также в оливковом масле и орехах, защищает клетки печени от повреждения, которые вызывают жирное мясо, выпечка и масло.

5. Брюссельская капуста

Согласно исследованию, которое проводилось в текущем году, опубликованному в журнале Foods, глюкозинолаты, которыми богата брюссельская капуста, способствуют активизации детоксикационных ферментов, вырабатываемых печенью.

6. Лосось

Дэвис отметила, что лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые являются противовоспалительными жирами. Они могут помочь улучшить состояние печени, уровень триглицеридов и HDL, то есть, «хорошего холестерина».

Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, обнаружило, что омега-3 жирные кислоты могут играть роль в улучшении состояния, когда в печени накапливается слишком много жира.

7. Сардины

Диетолог отметила, что сардины являются еще одним отличным источником омега-3, они улучшают чувствительность к инсулину, уменьшают воспаление и поддерживают здоровый метаболизм жиров.

8. Сельдерей

Он содержит апигенин, флавоноид с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, который помогает защищать клетки печени от повреждения.

9. Шпинат

Шпинат и другие листовые зеленые овощи содержат хлорофилл и антиоксиданты, которые способствуют здоровью печени. Также другими источниками хлорофилла являются петрушка, капуста, горох и зеленая фасоль.

10. Клюква

Клюква содержит антиоксиданты, которые называются антоцианы. Благодаря им определенные продукты имеют глубокий красный или синий цвет. Некоторые исследования показывают, что клюква может снижать показатели жировой дистрофии печени, а также улучшать инсулинорезистентность.

11. Апельсин

Этот цитрус является еще одним источником антиоксиданта апигенина. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Endocrinology, апигенин имеет многообещающие эффекты в профилактике и лечении различных заболеваний печени, например, фиброза.

12. Кофе

Дэвис отмечает, что этот напиток способен снизить риск цирроза печени, если пить до трех чашек кофе в день.

Исследование, опубликованное в BMC Public Health, показало, что люди, которые пьют кофе, значительно реже болеют хроническими заболеваниями печени, чем те, кто не пьет кофе.

При этом, диетологи советуют все же обратиться к советам врачей, если вы имеете проблемы с печенью и они подберут квалифицированное лечение и предоставят свои советы.

