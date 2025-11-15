Непобедимый боксер отправил в нокаут чемпиона России 6 15.11.2025, 12:04

5,552

Видеофакт.

Узбекский непобежденный полусредневес Шахрам Гиясов (18-0, 11 КО) ярко разобрался с чемпионом России Марком Урвановым (25-5-2, 11 КО). Их бой стал центральным событием вечера Lift Promotions в Ташкенте, пишет obozrevatel.com.

С первых секунд поединка Гиясов навязал россиянину высокий темп и жесткую работу по корпусу.

Уже в третьем раунде удары в печень дважды отправили Урванова в нокдаун, а в четвертом раунде ситуация стала критической.

Марк трижды опускался на колено после очередных попаданий. Рефери вмешался и остановил бой, засчитав технический нокаут в пользу Гиясова.

Для узбекского олимпийского призера это 18-я победа подряд, тогда как 29-летний Урванов, большую часть карьеры выступавший двумя дивизионами ниже, не смог выдержать мощь обязательного претендента на титул WBA.

