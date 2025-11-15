Песков и зеркало 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

15.11.2025, 12:46

Дмитрий Песков

Читал ли пресс-секретарь Кремля басни Крылова?

Не знаем, читал ли пресс-секретарь Песков в детстве басню Крылова «Зеркало и обезьяна». Вероятно, читал, но забыл. Мы напомним, в связи с сегодняшним заявлением Пескова.

Пресс-секретарь Путина убежден, что нормы международного права во многих частях мира нарушаются и пребывают в «печальном состоянии».

Мартышка, в Зеркале увидя образ свой.

Тихохонько Медведя толк ногой:

«Смотри-ка», говорит: «кум милый мой!

Что это там за рожа?

Мы даже знаем одну такую «часть мира» - Кремль. Песков как раз оттуда с 24-м февраля, устроенным его шефом и его последствиями.

Далее Песков продолжил, имея в виду события в Карибском море, где мощнейший режим Венесуэлы трясется от страха в связи с ожидаемым военным вмешательством Соединенных Штатов: «Надеемся... что все будет в соответствии с международным правом».

«Чем кумушек считать трудиться,

Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»

Ей Мишка отвечал.

Но Мишенькин совет лишь попусту пропал.

Это верно – никого они не слушают, кроме себя. Вышел на люди, чего-то сказал и удалился обратно в кремлевские палаты, захлопнув за собой дверь.

Телеграм-канал «СерпомПо»

