Песков и зеркало
Телеграм-канал «СерпомПо»
15.11.2025, 12:46
- 1,074
Читал ли пресс-секретарь Кремля басни Крылова?
Не знаем, читал ли пресс-секретарь Песков в детстве басню Крылова «Зеркало и обезьяна». Вероятно, читал, но забыл. Мы напомним, в связи с сегодняшним заявлением Пескова.
Пресс-секретарь Путина убежден, что нормы международного права во многих частях мира нарушаются и пребывают в «печальном состоянии».
Мартышка, в Зеркале увидя образ свой.
Тихохонько Медведя толк ногой:
«Смотри-ка», говорит: «кум милый мой!
Что это там за рожа?
Мы даже знаем одну такую «часть мира» - Кремль. Песков как раз оттуда с 24-м февраля, устроенным его шефом и его последствиями.
Далее Песков продолжил, имея в виду события в Карибском море, где мощнейший режим Венесуэлы трясется от страха в связи с ожидаемым военным вмешательством Соединенных Штатов: «Надеемся... что все будет в соответствии с международным правом».
«Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»
Ей Мишка отвечал.
Но Мишенькин совет лишь попусту пропал.
Это верно – никого они не слушают, кроме себя. Вышел на люди, чего-то сказал и удалился обратно в кремлевские палаты, захлопнув за собой дверь.
