15 ноября 2025, суббота
В Беларуси запретили ввоз и продажу российских витаминов

  • 15.11.2025, 13:11
Решение принял Минздрав.

Министерство здравоохранения Республики Беларусь сообщило о введении запрета на обращение целой группы биологически активных добавок (БАД), произведенных в России.

Данная мера, по словам ведомства, принята в целях «обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» Беларуси.

Как следует из официального заявления белорусского ведомства, органы государственного санитарного надзора выявили серьезные несоответствия в российских БАДах. Основной претензией к запрещенной продукции стало то, что рекомендуемые производителем суточные нормы потребления «значительно превышают уровни потребления витаминов, установленные санитарно-эпидемиологическим законодательством Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» .

В Минздраве Беларуси уточнили, что такие дозировки вводят потребителей в заблуждение относительно ожидаемых эффектов от приема добавок.

Список запрещенных российских БАД

Под запрет попали следующие биологически активные добавки к пище:

Витамин D3 2000 МЕ производства ООО «Биофарм» (Россия)

Витамин D3 + К2 производства ООО «Биофарм» (Россия)

Vitamin D3K2 2000ME производства ООО «Жива Продукт Про» (Россия)

Витамины D3+K2 GLS производства ООО «Глобал Хэлфкеар» (Россия)

Вiotin (Биотин) производства ООО «Сапплемент групп» (Россия)

Витамин D3 МАКС (Vitamin D3 MAX) производства ООО «ВинЛаб Нутришин» (Россия)

Селен/Selenium производства ООО «Жива Продукт Про» (Россия)

«Дозировки являются терапевтическими и назначаются исключительно врачом»

В министерстве пояснили, что по сути «дозировки витаминов, которые предлагает изготовитель, являются терапевтическими и назначаются исключительно врачом».

При этом БАДы, согласно законодательству, относятся к пищевым продуктам, а не к лекарствам. Они предназначены для восполнения дефицита питательных веществ и поддержания организма, но не для лечения заболеваний.

Тем временем, белорусам посоветовали быть особенно внимательными при покупке подобной продукции в интернете. Минздрав предупредил, что большинство несоответствующей требованиям продукции реализуется на онлайн-платформах маркетплейсов, таких как Wildberries и «Озон».

