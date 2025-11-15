WP: Россию можно победить и без эскалации 15.11.2025, 13:22

Украине нужны системы, которые способны изменить ход войны.

Ситуация на фронте остается напряженной, но украинские войска продолжают удерживать позиции, в том числе в Покровске, несмотря на численное превосходство противника. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, даже если город падет, Россия заплатит за продвижение огромную цену. Однако исход войны все еще неопределен, и поддержка США остается критически важной, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

Недавнее решение президента США Дональда Трампа не передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk было обусловлено их сложностью в интеграции. Эксперты считают, что США должны сосредоточиться на поставках вооружений, которые Украина может использовать немедленно, а также усиливать экономическое давление на Москву, чтобы подтолкнуть ее к переговорам, избегая эскалации.

Украина активно демонстрирует адаптивность: дальнобойные дроны поражают цели в глубине России, операция «Паутина» вывела из строя часть российской дальней авиации, а морские дроны фактически нейтрализовали Черноморский флот. США, подчеркивают аналитики, должны поддерживать развитие таких технологий.

Киев особенно нуждается в средствах, способных останавливать наступление РФ. Среди подходящих систем — ракета ERAM, совместимая с F-16 и способная поражать цели на дальности до 450 км, а также немецкие крылатые ракеты Taurus с дальностью более 500 км. Эти вооружения позволят бить по складам, логистике и командным пунктам РФ.

Запад также усиливает санкции. Ограничения против крупнейших нефтяных компаний России и блокировка сделок, связанных с ЛУКОЙЛом, уже нанесли удар по энергетическому сектору. Следующим шагом могут стать вторичные санкции против покупателей российской нефти.

При этом Украине важно предлагать дипломатические варианты, чтобы избежать неконтролируемой эскалации.

Эксперты подчеркивают, что Украине не нужно «все оружие в мира» — ей нужны системы, которые способны изменить ход войны. Комбинация продуманной военной помощи, точечных санкций и дипломатии может обеспечить победу без дальнейшего расширения конфликта.

