ВВП России продолжает «сдуваться» 2 15.11.2025, 14:06

1,302

Росстат подтвердил замедление роста экономики.

Данные Росстата подтвердили оценку Минэкономразвития: в III квартале ВВП вырос на 0,6% по сравнению с июлем-октябрем 2024 г. Три предыдущих квартала рост в годовом выражении составлял 4,5%, 1,4% и 1,1%.

По предварительной оценке экономиста Дмитрия Полевого, квартальный рост с поправкой на сезонность составил символические 0,15%. «ВВП продолжает сдуваться», – комментирует бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко.

Наибольший вклад в рост ВВП в III квартале внесли общепит, который вырос на 8,9%, сельское хозяйство (+3,6%), розничный товарооборот (+2,1%), обрабатывающие производства (+1,4%) и строительство (+1,2%), цитирует «Интерфакс» комментарий Росстата. Снизились водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (-4%), оптовый товарооборот (-2,8%), пассажиро- и грузооборот (минус 2,9% и 1,8%).

Из квартальных оценок следует, что ВВП за девять месяцев вырос на 1% в годовом выражении, посчитал «Интерфакс». Такой рост Минэкономразвития прогнозирует по итогам года. Но в последнем квартале многие допускают падение ВВП, в частности прогноз Центробанка – от снижения на 0,5% до такого же роста. Полевой допускает его снижение в IV квартале.

Чтобы оживить экономику, Минэкономразвития призывает ЦБ снижать ключевую ставку. Для стимулирования инвестиционной активности необходимо смягчение денежно-кредитных условий, цитирует «Интерфакс» представителя ведомства. Министр Максим Решетников в июне на ПМЭФ говорил, что из-за жесткой политики ЦБ экономика находится «на грани рецессии».

Снижать ставку, по мнению Минэкономразвития, позволяет замедление инфляции. Росстат оценил ее в октябре всего в 0,5% – гораздо меньше, чем получалось из недельных данных (чуть более 0,8%, по оценкам аналитиков). В годовом выражении рост цен замедлился до 0,7%. В ноябре снижение инфляции продолжилось: 0,11% и 0,09% за первые две недели. Снижение инфляции имеет необычно интенсивный характер, комментирует Дмитрий Белоусов из аналитического центра ЦМАКП.

«Слабые» ВВП и инфляция позволяют рассчитывать на снижение ставки в декабре, полагает Полевой. Владимир Путин требовал от правительства и ЦБ обеспечить «мягкую посадку» экономики: снизить инфляцию, но не допустить спада. Расчеты ВЭБа показывают, что с устраненной сезонностью ВВП в этом году каждый квартал был меньше, чем в предыдущем, а Института народнохозяйственного прогнозирования РАН – что физический объем ВВП в сентябре был таким же, как в мае 2024 г.

Центробанк настаивает, что экономика продолжает расти, а результат третьего квартала даже превзошел его ожидания: ЦБ оценивал рост ВВП в 0,4%. Пока ЦБ решает, что делать с ключевой ставкой, российская промышленность все увереннее скользит вниз по наклонной плоскости, пишет Алексашенко. По итогам девяти месяцев промышленное производство выросло на 0,7% в годовом выражении, при этом в минусе 21 из 29 отраслей и 106 из 129 видов промышленной продукции.

