15 ноября 2025, суббота, 13:43
Лайнер авиакомпании «Россия» начал разваливаться прямо на лету

  • 15.11.2025, 13:32
«Сухой Суперджет» пришлось экстренно посадить.

В российском Хабаровске утром 15 ноября по местному времени совершил экстренную посадку лайнер авиакомпании «Россия», на борту которого находились 90 пассажиров и пять членов экипажа, сообщил телеграм-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока». Один из подписчиков рассказал журналистам, что у самолета, который выполнял рейс Владивосток — Благовещенск, во время полета оторвало часть обшивки. Судя по видео, металлических деталей лишился двигатель по правому борту. По информации vladivostok1.ru, речь идет об отечественном лайнере SSJ100 («Сухой Суперджет»).

Дальневосточная транспортная прокуратура отчиталась о «технической неисправности» самолета, из-за чего в 9:00 он в аварийном режиме приземлился в Хабаровске. «Посадка прошла в штатном режиме. Приморская транспортная прокуратура даст оценку техническим службам аэропорта Владивосток при подготовке судна к вылету», — сообщили в надзорном ведомстве. По данным Svodka25, пассажиры рейса ждали резервный борт из Владивостока. Некоторые из них, однако, заявили, что не собираются вновь садиться в неисправный самолет и будут добираться до Благовещенск своими силами.

После инцидента Следком начал доследственную проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). Как сообщается в телеграм-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте, силовики оценят все «обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение». Сообщается, что во время инцидента никто не пострадал.

