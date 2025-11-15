закрыть
15 ноября 2025, суббота, 15:03
Путин проиграл КНР

8
  • Телеграм-канал «Догнать и перегнать»
  • 15.11.2025, 13:50
  • 3,850
Путин проиграл КНР

Россия отстала от Китая навсегда.

Путинизм за 25 лет безраздельного правления в России проиграл КНР, превратив страну в поставщика сырья технологически передовому Китаю.

Это видео роботов Walker S2 китайской компании Ubtech Robotics. Сравните его с российским несчастным «пьяным» роботом-одиночкой, который словно вышел из пивной и рухнул, разбившись.

Ubtech объявила о скором начале серийных поставок. Производство начинается. Заказов получено на $110 млн. Это вам не экспериментальная модель, как в убогой путиномике.

Walker S2 предназначен для применения в производстве и логистике. Его особенность - автономная замена аккумуляторов, позволяющая работать круглосуточно без участия человека.

Видео напоминает сцену из футуристического фильма «Я, робот» с замечательным Уиллом Смитом. Будущее стало настоящим. Шагнуло с экрана. В Китае. Не в России, окончательно превращённой путинизмом в отсталую страну.

Телеграм-канал «Догнать и перегнать»

