Путин проиграл КНР

- 15.11.2025, 13:50
Россия отстала от Китая навсегда.
Путинизм за 25 лет безраздельного правления в России проиграл КНР, превратив страну в поставщика сырья технологически передовому Китаю.
Это видео роботов Walker S2 китайской компании Ubtech Robotics. Сравните его с российским несчастным «пьяным» роботом-одиночкой, который словно вышел из пивной и рухнул, разбившись.
Ubtech объявила о скором начале серийных поставок. Производство начинается. Заказов получено на $110 млн. Это вам не экспериментальная модель, как в убогой путиномике.
Walker S2 предназначен для применения в производстве и логистике. Его особенность - автономная замена аккумуляторов, позволяющая работать круглосуточно без участия человека.
Видео напоминает сцену из футуристического фильма «Я, робот» с замечательным Уиллом Смитом. Будущее стало настоящим. Шагнуло с экрана. В Китае. Не в России, окончательно превращённой путинизмом в отсталую страну.
