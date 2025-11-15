Стало известно точное время открытия двух КПП на границе Беларуси с Польшей

Стало известно точное время открытия двух КПП на границе Беларуси с Польшей1
- 15.11.2025, 13:58
- 2,506
Польша официально уведомила белорусскую сторону.
Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси сообщил о том, что Польша официально уведомила соседнюю сторону о готовности открыть два своих пункта пропуска. Знаменательное и долгожданное событие запланировано на 17 ноября, на 02:00 по белорусскому времени.
Согласно полученной информации, соответствующее постановление подписал Министр внутренних дел и администрации Польши. При этом для каждого из пунктов установлены свои правила движения:
Через «Кузницу» будет разрешено только пассажирское движение, за исключением автобусов.
Через «Бобровники» - легковых автомобилей и автобусов, а также грузовиков из стран ЕС (Европейского союза), стран-участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.