15 ноября 2025, суббота, 15:04
Стало известно точное время открытия двух КПП на границе Беларуси с Польшей

  • 15.11.2025, 13:58
Польша официально уведомила белорусскую сторону.

Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси сообщил о том, что Польша официально уведомила соседнюю сторону о готовности открыть два своих пункта пропуска. Знаменательное и долгожданное событие запланировано на 17 ноября, на 02:00 по белорусскому времени.

Согласно полученной информации, соответствующее постановление подписал Министр внутренних дел и администрации Польши. При этом для каждого из пунктов установлены свои правила движения:

Через «Кузницу» будет разрешено только пассажирское движение, за исключением автобусов.

Через «Бобровники» - легковых автомобилей и автобусов, а также грузовиков из стран ЕС (Европейского союза), стран-участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.

