15 ноября 2025, суббота, 15:04
Партизаны разоблачили координаты российского завода «Стрела», штампующего ракеты «Оникс»

  • 15.11.2025, 14:28
Данные переданы Силам обороны Украины.

Партизаны совместно с Тайной организацией украинцев собрал разведданные о российском предприятии «Стрела» в Оренбурге, которое производит ракеты П-800 «Оникс».

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

По их данным, завод является ключевым элементом военно-промышленной корпорации «НПО Машиностроения» и регулярно обеспечивает российские войска высокоточным ракетным оружием, используемым для ударов по Украине.

Агенты движения провели детальную разведку территории предприятия, установив точные координаты производственных цехов, складов готовой продукции, схемы охраны и маршруты отгрузки. В сборе информации помогли работники завода - этнические украинцы, которые выступают против путинского режима.

Полученные данные переданы Силам обороны Украины для дальнейшей работы.

«Даже в глубоком тылу, за тысячи километров от фронта, враг не может чувствовать себя в безопасности. «АТЕШ» доказывает: мы видим, где производятся ракеты, несущие смерть, и передаем эту информацию Силам обороны Украины. Ваша военная промышленность - наша цель», - пишут партизаны.

