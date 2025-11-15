Партизаны разоблачили координаты российского завода «Стрела», штампующего ракеты «Оникс»
- 15.11.2025, 14:28
Партизаны совместно с Тайной организацией украинцев собрал разведданные о российском предприятии «Стрела» в Оренбурге, которое производит ракеты П-800 «Оникс».
Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».
По их данным, завод является ключевым элементом военно-промышленной корпорации «НПО Машиностроения» и регулярно обеспечивает российские войска высокоточным ракетным оружием, используемым для ударов по Украине.
Агенты движения провели детальную разведку территории предприятия, установив точные координаты производственных цехов, складов готовой продукции, схемы охраны и маршруты отгрузки. В сборе информации помогли работники завода - этнические украинцы, которые выступают против путинского режима.
Полученные данные переданы Силам обороны Украины для дальнейшей работы.
«Даже в глубоком тылу, за тысячи километров от фронта, враг не может чувствовать себя в безопасности. «АТЕШ» доказывает: мы видим, где производятся ракеты, несущие смерть, и передаем эту информацию Силам обороны Украины. Ваша военная промышленность - наша цель», - пишут партизаны.