«Мы стоим – и футболисты могут постоять» 1 15.11.2025, 15:03

Сколько белорусы стоят на границе с Польшей накануне открытия двух переходов?

14 ноября в очереди на выезд из Беларуси количество автомобилей постепенно снижалось, а автобусов, наоборот, росло. «Белсат» посмотрел, что пишут беларусы в чатах и сколько тратят на прохождение границы в день, когда Польша анонсировала открытие «Кузницы» и «Бобровников» в понедельник 17 ноября.

«Нужно, чтобы наши еще открыли»

В ночь на 14 ноября в очереди на выезд из Беларуси стояли 3070 легковушек, а на 19:00 по минскому времени их было уже 2880. Количество автобусов, наоборот, росло – с 70 в ночь на пятницу до сотни вечером.

В телеграм-чатах новости об открытии Польшей пограничных переходов особенно не радуются, так как не доверяют.

«Столько грамотеев развелось по открытию переходов. Вы же ничего не знаете, тогда зачем утверждать, что откроют. Все в процессе обсуждения, висит на волоске», – написал один из участников чата.

«Главное, чтобы открыли, а то может быть PR», – писал другой. «Надо чтобы наши еще открыли», – согласились с ним.

В остальном обстановка без перемен: белорусы все так же ищут попутчиков и места в машинах, ведь впереди еще три дня, и многим нужно попасть в Польшу или вернуться обратно в эти дни.

«Последний, кто въехал в зону ожидания, ждал этого момента семь дней»

За сутки с ночи четверга из Беларуси выехали около 420 автомобилей, но обстановка постоянно меняется, и движение к пункту пропуска быстрым не назовешь. Водители мало делятся информацией о времени на прохождение обеих границ.

У Александра (имя изменено) с момента въезда на белорусскую и до выезда на территорию Польши весь процесс занял три часа.

«Второй канал медленно работал плюс отправили на рентген», – писал мужчина, не уточняя, сколько провел в очереди в целом.

«Стояли с 14 часов дня из Польши в Беларусь машиной. 1,6 км до шлагбаума прошли за 12 часов. Въехали во двор, машин много», – писала другая пользовательница.

«Сколько времени занимает прохождение границы с РБ в РП в последние дни, когда там постоянно по 3 000 машин?» – интересуется еще один участник чата у водителей.

«Последним заехав в зону ожидания, ждал этого момента семь дней, а еще впереди само прохождение, это минимум часа четыре», – ответили ему.

«Люди, если у вас есть возможность не ехать в Польшу, лучше не ехать»

Очередь из автобусов, которые стоят в Бресте, в последние сутки только растет. Рейс Алеси (имя изменено) подъехал еще в 13.00 в четверг. Женщина решила никуда не пересаживаться со своего места и в то же время в пятницу еще ждала: «за сутки прошли 10 автобусов», – писала она.

Ирина (имя изменено) также выезжала в четверг – в 17:30 села в первый автобус перед шлагбаумом. Дорога к польскому контролю заняла около 13 часов. «18:40 – заехали к нашим. 22: 10-прошла паспортный (перед нами было автобусов девять). 6:13 – выехали от наших. 7:50 – подъехали к полякам», – написала она, впереди Ирина насчитала еще пять автобусов.

В 12:30 Ирина пошла пересаживаться к другому водителю перед польской границей, за это заплатила 100 рублей. Уже в 12:50 прошли паспортный, а через 20 минут выезжали в Варшаву, поделилась она. Женщина провела на границе 15 часов и посоветовала «изначально подсаживаться в легковые авто, они гораздо быстрее двигались».

Рейс еще одной белоруски отправился из Минска в 22 часа, около 2-х ночи она была на границе. Женщина тоже сначала ждала в своем автобусе, но позже все же пошла вперед, заплатила 150 рублей за место в третьем перед въездом.

«Пока шла, впереди насчитало около 50 автобусов, хотя на сайте стояло 76. В 4:30 заехали на белорусскую, прошли буквально за полчаса. И вот с 5 утра стоим на нейтральной полосе, до моста не доехали. Сейчас 11:00 утра по белорусскому времени, и мы не сдвинулись ни на метр», – описывала она ситуацию, находясь в пути уже девять часов.

У Антона (имя изменено) ожидание в первом автобусе на въезд на пограничный переход в Бресте и прохождение контроля заняли пять часов – ждали с 12 до 17-ти.

Еще одна пользовательница чата стояла почти столько же:

«Люди, если у вас есть возможность не ехать в Польшу, лучше не ехать. Подсела в 21:45 в Бресте в первый автобус, до сих пор не прошла паспортный контроль. 4 часа никакого движения», – пожаловалась она около 02:00 в одном из чатов. Через час ее автобус прошел белорусскую границу, но дальше транспорт снова встал: «8:20 еще не въехала на мост», – написала она утром.

В этот же день произошел инцидент с белорусской сборной по футболу. Команда задержалась на границе и не успела вовремя вылететь в Данию на квалификационный матч чемпионата мира ФИФА 2026. Изначально маршрут строили через Вильнюсский аэропорт, но из-за закрытия литовской границы пришлось делать крюк через Брест. В результате Федерация пожаловалась на польских пограничников.

«Благодаря слаженной работе сотрудников пограничной службы Республики Беларусь время прохождения белорусской границы составило 1,5 часа. К сожалению, дальше, по непонятным причинам время пребывания на нейтральной полосе и последующее прохождение польского пропускного пункта составили более 12 часов. При этом у команды впереди еще дорога до Варшавы и перелет в Копенгаген», – рассказали в Белорусской федерации футбола.

«Футболисты тоже люди. Мы стоим – и они могут постоять», – иронично отреагировал на новость в одном из чатов по границе белорус.

Сколько автобусы едут из Польши?

В сторону Беларуси пассажирские автобусы двигаются быстрее, хотя также работает принцип «как повезет». У кого-то вся граница в последние сутки заняла 6-7 часов, а кто-то прождал и 10.

Автобус Дениса выехал из Варшавы ночью и через восемь часов уже был в Бресте. Ольга (имена изменены) простояла около десяти. «В 00:40 приехали, в 6 прошли паспортный контроль и в 6:40 въехали на белорусский», – описывала она. Через 40 минут пассажиры пошли на пограничный контроль. Далее проверка паспортов, еще около часа – ожидание, пока силовики проведут «беседу» с некоторыми людьми, и в около 10 утра автобус был готов выезжать, но пришлось подождать еще час из-за сбоя в системе.

«Какая ситуация на выезд из Польши, есть очередь из автобусов?», – задает типичный для чатов вопрос под вечер пятницы Валентина.

«Может, там вообще автобусов нет, – отвечает ей пользователь с гневными эмоди. – Все застряли на выезде из Беларуси. «Эколайнс» на 8:00 в Минск сначала перенесли на 17:00, а затем на 23:30». И это еще одна проблема для белорусов: пока есть большие очереди, приходится терпеть также переносы рейсов и задержки выезда.

