15 ноября 2025, суббота, 15:29
В России паника: ждут подрыва Крымского моста

  • 15.11.2025, 15:22
Под подозрением все электромобили.

В России запретили проезд электромобилей через Крымский мост. Как пояснил представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, это связано с мерами безопасности.

В эфире «Еспресо» Плетенчук отметил, что сейчас Крымский мост для россиян имеет больше символическое, чем практическое значение. При этом хотя в целом россияне могут заезжать по нему в Крым, но проезд электромобилей запрещен.

«Главной причиной такого решения является страх. Ведь они боятся, что в батареях электромобиля можно спрятать большое количество взрывчатки. Сама батарея тяжелая и большая, а поэтому сложно найти взрывчатку в них», - пояснил он.

Плетенчук отметил, что есть слухи, что грузовики, поезда с горючим и тяжелым вооружением тоже уже не пропускают через Крымский мост.

«Это сложное гидротехническое сооружение и он действительно имеет высокий коэффициент прочности, и прямыми повреждениями его сложно разрушить. И использовать дефицитные боеприпасы, которые можно гораздо эффективнее применить, нелогично», - добавил он.

