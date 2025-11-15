«Просто ужас какой-то»: белоруска нашла в шоколадке «сюрприз» 7 15.11.2025, 15:26

4,456

На фабрике изложили свою версию.

В Сети беларусы продолжают делиться неприятными сюрпризами, которые находят в продукции. На днях в TikTok завирусилось видео с червяком в шоколадке от «Коммунарки». Подробности рассказывают «Минск-Новости».

— Вот такую шоколадку я купила на обед с сюрпризом. Срок идеальный. Может, уже пора смотреть за качеством своего товара? Еще целый год, а здесь уже червяки. Просто ужас какой-то. Будьте все внимательны, несмотря на хорошие сроки, — прокомментировала автор свою покупку «Генеральского».

Сюжет о распаковке шоколода посмотрели более 165 тыс. раз, еще свыше 240 пользователей оставили свое мнение под видео. Традиционно взгляды разделились: кто-то обвинил в порче товара отечественного производителя, кому-то привиделось, что шоколад выпустили за рубежом, а некоторые поспешили сделать вывод о просрочке продукта. Однако большинство согласилось с тем, что тут вопросы к хранению — или на складе «Коммунарки», или на полке в магазине.

На самой фабрике полагают, что наиболее вероятной причиной заражения шоколада личинками пищевой моли могли послужить нарушение условий его хранения, несоблюдение товарного соседства, нахождение вблизи источников потенциального заражения личинками пищевой моли, таких как мука, крупы, орехи, сухофрукты. При этом, отмечают специалисты, любая упаковка, кроме металлической, не является преградой для личинок пищевой моли, а при визуальном осмотре нарушения целостности упаковки могут быть незаметны.

К слову, торговые организации отвечают за соблюдение условий хранения реализуемого товара и принятие должных мер по его сохранности, исключению порчи и заражения вредителями, а также за поддержание должного санитарного состояния торгового объекта в целом.

— Шоколад темный десертный «Генеральский» (дата изготовления 24 мая 2025 г.) был произведен в количестве 8160 кг и реализован в полном объеме как в фирменные торговые объекты СОАО «Коммунарка», так и в адрес иных торговых организаций (крупные торговые центры, республиканские сети и т.д.). Претензий по качеству указанного шоколада от других физических лиц и торговых объектов не поступало. По факту обращения специалистами были проверены образцы данного шоколада, находящиеся в комнате хранения арбитражной продукции. Несоответствий не выявлено, — рассказали на фабрике.

На «Коммунарке» пояснили, что технологический процесс производства шоколада является полностью закрытым. Контролируется приготовление полуфабрикатов, соблюдение рецептур, технологических параметров производства и т.д. Впрочем, это касается и готовой продукции. Соблюдение необходимых температурно-влажностных режимов при производстве и хранении кондитерских изделий — в строгом соответствии с нормой.

По последним результатам обследований производственных и складских помещений дезинфекторами, насекомых и следов их жизнедеятельности там не обнаружено.

