На Комаровке рухнули цены на хурму и ананасы 1 15.11.2025, 15:52

1,152

Какие есть еще приятные находки, а кто все-таки «ломит» цены.

Несмотря на прохладную погоду, Комаровка с утра полна жизни: продавцы настойчиво предлагают купить их товары. Немного сонные минчане что-то да выбирают, но делают это весьма придирчиво.

Журналисты Tochka.by по традиции перед выходными прогулялись по главному рынку столицы.

Спешим сообщить, что интересного нашли в этот раз и на какие продукты цены реально обвалились.

Фрукты по сезону

Середина ноября – все еще сочное время для закупок овощей и фруктов. Прилавки просто ломятся от хурмы, винограда, яблок и цитрусовых.

Начнем с самого приятного. На Комаровке можно очень выгодно купить яркую хурму. Цены стартуют всего от Br2,5 за 1 кг. За такие деньги, правда, она будет немного побитой и подгнившей, а вот от Br3–5 начинаются нормальные варианты.

К слову, для любителей этого фрукта есть премиальные сорта за Br29,9.

Невероятно радует и стоимость ананасов. Этот заморский тропический фрукт можно купить всего от Br2,9 за 1 кг.

Напомним, ранее в одном из магазинов продавали белорусскую малину по Br143,92 за кило. Получается, что на эту сумму на Комаровке можно приобрести почти 50 кг ананасов. Сами выбирайте, чем лучше полакомиться.

Что касается цитрусовых, то цены такие: апельсины продаются за Br7,9–15, мандарины – за Br4,5–20, лимоны – за Br6–17,9.

На рынке активно торгуют фейхоа по Br5,5–8. Яблоки тоже стали дешеветь, есть варианты всего от Br3. В среднем по рынку цена составляет Br4–6. А вот груши подороже – Br7–10.

Цена на киви стартует от Br6. Но есть и непривлекательная стоимость – Br45. Говорят, эти киви «очень-очень вкусные», но пробовать их журналист не стал.

Бананы в среднем стоят Br7, виноград – Br4,9–16,9.

С трудом, но найдутся на рынке и последние бахчевые. Арбуз можно купить за Br4,9 за 1 кг, дыню – за Br7,9. Но их реально очень мало.

Есть немного ягод. Малина стоит Br25 за 1,5 л, брусника – Br11 за 1 кг.

Голодному и картошка – лакомство

Картофель есть разных сортов. Самый простой вариант стоит Br0,99, подороже – Br2,5–2,8.

Кстати, в Беларуси утвердили новые стандарты картофеля. Согласно новому ГОСТу, допустимый размер популярного корнеплода теперь составляет от 45 до 80 мм, раньше – от 35 мм.

Пристальный взгляд нашего журналист отметил картошку, которая, кажется, была мельче. Но доказать это мы не можем. В следующий раз возьмем линейку – померим.

Цены на другие овощи такие: капуста белокочанная – по Br0,99–2,99, лук – по Br1,5–3,5, морковь – по Br0,8–4, свекла – по Br0,99–4.

Помидоров еще много. Есть и наши, и зарубежные. Стоимость – Br3,5–25. Перцы – Br1,99–15.

Что касается огурцов, то цены по рынку варьируются в диапазоне Br6–12 за 1 кг. Как показалось нашему журналисту, в ряду, где бывают варианты подороже, подпрятали ценники. Но мы, конечно, напомним, что еще недавно на Комаровке продавались "золотые" огурцы по Br25 за 1 кг.

Коротко расскажем о соленьях. Огурцы стоят Br7–15 за 1 кг, капуста – Br5,99–12. Выглядят они очень хорошо, так и хочется приобрести для закуски.

Обычная зелень обойдется в Br15–25 за кило. Грибов почти не осталось. Шампиньоны продаются по Br8–18. Еще были какие-то неопознанные осенние грибы по Br5 за 1 кг.

Еще, кстати, подешевел чеснок. Он продается всего от Br7,9 за 1 кг. Много и тыквы, стоит она Br2–6 за 1 кг.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com