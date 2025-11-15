ВСУ перерезали логистический маршрут россиян на подступах к Покровску
- 15.11.2025, 15:54
Оккупанты потеряли важную возможность.
Украинские бойцы разрушили дорогу, соединяющую Селидово и Покровск. Россияне потеряли возможность использовать эту трассу для просачивания в город на легкой технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Отмечается, что Силы обороны продолжают перерезать логистические пути врага на подступах к Покровску.
«В результате авиаудара разрушена дорога, соединяющая Селидово и Покровск. Таким образом, россияне потеряли возможность использовать эту трассу для просачивания в Покровск на легкой технике», - сообщили в ДШВ.
На других участках украинские военные осуществляют дополнительные инженерные заграждения. При этом командование оккупационных войск отправляет смертников для расчистки этих заграждений.