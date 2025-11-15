ВСУ перерезали логистический маршрут россиян на подступах к Покровску 15.11.2025, 15:54

1,462

Оккупанты потеряли важную возможность.

Украинские бойцы разрушили дорогу, соединяющую Селидово и Покровск. Россияне потеряли возможность использовать эту трассу для просачивания в город на легкой технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что Силы обороны продолжают перерезать логистические пути врага на подступах к Покровску.

«В результате авиаудара разрушена дорога, соединяющая Селидово и Покровск. Таким образом, россияне потеряли возможность использовать эту трассу для просачивания в Покровск на легкой технике», - сообщили в ДШВ.

На других участках украинские военные осуществляют дополнительные инженерные заграждения. При этом командование оккупационных войск отправляет смертников для расчистки этих заграждений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com