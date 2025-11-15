Япония может разместить ядерное оружие США 15.11.2025, 16:05

Премьер-министр страны предложила пересмотр трех принципов, действующих после Второй мировой войны.

В Японии рассматривают возможность размещения американского ядерного оружия в стране. Это предполагает пересмотр трех неядерных принципов Японии, действующих после Второй мировой войны.

Об этом пишет газета Mainichi со ссылкой на премьер-министра Японии Такаичи Санаэ.

Отмечается, что она выступает за инициирование дебатов вокруг трех долгосрочных «неядерных принципов» Японии – «не владеть», «не производить» и «не размещать» ядерное оружие.

По информации издания, премьер предлагает пересмотреть эти принципы, чтобы разрешить размещение американских ядерных стратегических вооружений на японских базах. Такой шаг станет историческим отказом от пацифистской ядерной политики, которая существует в Японии со времен Второй мировой войны.

