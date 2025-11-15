В Беларуси продают легендарный Volkswagen Type 2 T2 15.11.2025, 16:13

1,066

За сколько?

Сайт av.by обратил внимание на Volkswagen Type 2 T2, который был полностью восстановлен.

Volkswagen Type 2 T2 — это второе поколение легендарного микроавтобуса Volkswagen Transporter, которое стало одной из самых узнаваемых автомобильных икон XX века. Производство началось в 1967 году в продолжение модели T1, известной по разделённому «лобовому стеклу».

T2, однако, получил цельное панорамное стекло, более современную конструкцию и увеличенный внутренний объём. Благодаря усиленному кузову, улучшенной подвеске и более мощным двигателям автомобиль стал заметно практичнее и комфортнее в сравнении с предшественником.

На T2 устанавливались оппозитные бензиновые двигатели воздушного охлаждения объёмом от 1,6 до 2,0 литров мощностью до 70 лошадиных сил, агрегатированные в основном с 4-ступенчатой механической коробкой. Двигатель располагался сзади, привод также был задним, что обеспечивало характерную динамику и хорошее сцепление при загрузке.

Модель выпускалась в большом количестве вариантов: пассажирский Microbus (Kombi), грузовой фургон Transporter, кемперы Westfalia с кухней и поднимающейся крышей. Хотя европейское производство завершилось в 1979 году, T2 продолжал выпускаться в других странах: в Мексике — до 1994 года, в Бразилии — до 2013-го.

Рассматриваемый сегодня экземпляр выпущен в 1979 году и имеет пробег 2 000 км. Микроавтобус оборудован бензиновым 1,9-литровым двигателем и, по словам продавца, полностью восстановлен. За него просят 25 тыс. долларов в эквиваленте.

