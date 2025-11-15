закрыть
15 ноября 2025, суббота, 16:48
ВСУ попали по НПЗ «Рязанский», РЛС «Небо-У» и военному эшелону россиян

  • 15.11.2025, 16:19
Украинские бойцы ударили по ряду позиций россиян.

Украинские Силы обороны нанесли серии высокоточных ударов по важным военным и инфраструктурным объектам РФ, значительно ослабив возможности врага наносить ракетно-бомбовые удары, сообщил Генштаб ВСУ.

По данным военных, украинские подразделения поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который производит бензины, дизель, сжиженный газ и около 840 тысяч тонн авиационного керосина ТС-1 в год. Именно его используют российские воздушно-космические силы. На территории завода зафиксированы многочисленные взрывы и масштабный пожар.

Кроме того, ВСУ уничтожили радиолокационную станцию «Небо-У» на временно оккупированной территории Крыма, одну из ключевых систем российского радиолокационного наблюдения.

Также в районе Токмака на оккупированной части Запорожской области поражен военный эшелон россиян, а вблизи Волчанска на временно оккупированной территории Харьковщины - скопление живой силы противника. Информация о потерях врага уточняется.

«Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический и наступательный потенциалы российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», - заявили в Генштабе.

