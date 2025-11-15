«Лукашенко нацепил шапочку из фольги»2
- 15.11.2025, 16:31
Белорусы высмеяли паранойю диктатора.
На днях Лукашенко велел чиновникам вернуться к бумаге и проводным телефонам.
У диктатора паранойя — технологии кажутся заговором американских спецслужб.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях высмеяли диктатора. Приводим некоторые из них:
«И печатные машинки будут? В дурдоме опять новинка».
«Он точно хочет вернутся в Средневековье. Когда не было печати и книги переписывали руками».
«Гадко ,что какой-то идиот навязывает своё неадекватное мировоззрение другим и пытается оправдать свои провалы и идиотизм заговором».
«А я-то, наивный, думал, что питекантропы вымерли».
«Пусть лучше мои данные будут в ЦРУ, чем в КГБ и ГУБОПИКе».
«Он специально косит под дурака, зная, что невменяемых не судят».
«Запретить к чертовой матери туалетную бумагу - газеты зачем печатаем, а?»
«Он в Дроздах нацепил и ходит в шапочке из фольги».