«Лукашенко нацепил шапочку из фольги» 2 15.11.2025, 16:31

1,206

Белорусы высмеяли паранойю диктатора.

На днях Лукашенко велел чиновникам вернуться к бумаге и проводным телефонам.

У диктатора паранойя — технологии кажутся заговором американских спецслужб.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высмеяли диктатора. Приводим некоторые из них:

«И печатные машинки будут? В дурдоме опять новинка».

«Он точно хочет вернутся в Средневековье. Когда не было печати и книги переписывали руками».

«Гадко ,что какой-то идиот навязывает своё неадекватное мировоззрение другим и пытается оправдать свои провалы и идиотизм заговором».

«А я-то, наивный, думал, что питекантропы вымерли».

«Пусть лучше мои данные будут в ЦРУ, чем в КГБ и ГУБОПИКе».

«Он специально косит под дурака, зная, что невменяемых не судят».

«Запретить к чертовой матери туалетную бумагу - газеты зачем печатаем, а?»

«Он в Дроздах нацепил и ходит в шапочке из фольги».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com