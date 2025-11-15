закрыть
15 ноября 2025, суббота, 16:48
Архив новостей
«Лукашенко нацепил шапочку из фольги»

2
  • 15.11.2025, 16:31
  • 1,206
«Лукашенко нацепил шапочку из фольги»

Белорусы высмеяли паранойю диктатора.

На днях Лукашенко велел чиновникам вернуться к бумаге и проводным телефонам.

У диктатора паранойя — технологии кажутся заговором американских спецслужб.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высмеяли диктатора. Приводим некоторые из них:

«И печатные машинки будут? В дурдоме опять новинка».

«Он точно хочет вернутся в Средневековье. Когда не было печати и книги переписывали руками».

«Гадко ,что какой-то идиот навязывает своё неадекватное мировоззрение другим и пытается оправдать свои провалы и идиотизм заговором».

«А я-то, наивный, думал, что питекантропы вымерли».

«Пусть лучше мои данные будут в ЦРУ, чем в КГБ и ГУБОПИКе».

«Он специально косит под дурака, зная, что невменяемых не судят».

«Запретить к чертовой матери туалетную бумагу - газеты зачем печатаем, а?»

«Он в Дроздах нацепил и ходит в шапочке из фольги».

