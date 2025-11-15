Итальянские истребители танков B1 Centauro замечены на фронте в Украине

Итальянские истребители танков B1 Centauro замечены на фронте в Украине1
Главное преимущество аппарата — скорость.
Итальянские колесные истребители танков B1 Centauro впервые были замечены на передовой в Украине. Машины служат в составе 78-го отдельного штурмового десантного полка, который обороняет Сумскую область. На бронетехнику установлены противодроновые экраны для усиления защиты, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
Слухи о передаче Centauro ходили еще в начале 2023 года, однако лишь в марте этого года Рим подтвердил поставку неуказанного количества машин Киеву.
B1 Centauro был разработан консорциумом Iveco Fiat–OTO Melara в конце холодной войны. Он вооружен 105-мм нарезной пушкой, способной стрелять всеми стандартными снарядами НАТО, включая бронебойные подкалиберные на дальность до 3 км. В отличие от французского AMX-10RC, который часто используется как легкий танк или САУ, итальянская машина создавалась именно как истребитель танков.
Главное преимущество Centauro — скорость. Шестициллиндровый дизель мощностью 520 л.с. разгоняет 8×8 машину до 108 км/ч. Это позволяет применять тактику «ударил — и исчез» на передовой: сделать выстрел и быстро отойти на безопасную позицию. В лобовой части броня составляет всего 25 мм, поэтому в дуэли с основным боевым танком Centauro был бы серьезно уязвим.
Однако высокая мобильность делает его ценным инструментом. Как отмечают военные эксперты, машина подходит для разведки боем, усиления угрожаемых участков, сопровождения колонн и засад на механизированные группы противника. Повышенная проходимость по осенней и весенней распутице — еще одно преимущество.
Италия передала Украине ранние версии B1. Точное количество не раскрывается, но для ВСУ каждая единица техники имеет значение в продолжающейся более трех с половиной лет войне.