Ким Кардашьян получила приглашение на экскурсию в NASA 3 15.11.2025, 16:45

Звезда не верит, что люди были на Луне.

Телезвезда Ким Кардашьян вновь оказалась в центре внимания после того, как в одном из эпизодов шоу The Kardashians заявила, что сомневается в подлинности высадки NASA на Луну в 1969 году. Поводом для этого стала ее интерпретация интервью астронавта Базза Олдрина, Кардашьян, по-видимому, решила, что он отрицает весь полет, пишет NewScientist (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на абсурдность утверждений, NASA отреагировало неожиданно. Исполняющий обязанности администратора Шон Даффи пригласил Кардашьян на запуск лунной миссии Artemis на космодроме Кеннеди.

Это вызвало волну обсуждений, если за распространение конспирологии дают экскурсию на объекты NASA, то, как шутят обозреватели, «двери агентства могут скоро начать ломиться от желающих».

Журналисты приводят примеры не менее абсурдных «теорий»: будто бы NASA «отодвинуло» Плутон дальше от Земли, чтобы обосновать его исключение из списка планет, или что сюжет фильма «Марсианин» основан на секретной миссии, завершившейся гибелью астронавта.

Также внимание привлек необычный ежегодный Journal of Imaginary Research, публикующий юмористические «научные статьи» — короткие истории, стилизованные под академические работы.

