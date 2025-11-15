Минздрав ввел изменения по ценам на некоторые лекарства 15.11.2025, 16:52

Они заработают с завтрашнего дня.

Минздрав пересмотрел предельные максимальные отпускные цены на лекарственные средства, которые производят в Беларуси. Новшества заработают с 16 ноября.

«Исключен ряд наименований лекарственных средств: их производство не осуществляется достаточно длительный период времени — от 3 лет и более», — сообщает Минздрав.

Также чиновники прописали, что информация о лекарствах должна соответствовать той, которая указана при регистрации производителем.

«Предельные значения цен определены для лекарств различного назначения: противопаразитарных, дерматологических, антиинфекционных, противоопухолевых и иммуномодулирующих средств, препаратах для дыхательной системы, пищеварительного тракта и обмена веществ, крови и кроветворных органов, нервной системы, для лечения заболеваний органов чувств», — уточняет Минздрав.

Это новшество затрагивает продукцию таких компаний, как «Белмедпрепараты», «Фармлэнд», «Беласептика», «Реб-фарма», «Фармтехнология», «Борисовский завод медпрепаратов», «Несвижский завод медпрепаратов», «Академфарм», Бобруйский завод биотехнологий и «Ферейн».

В Минздраве уточняют, что также установлены предельные максимальные отпускные цены на кислород газообразный и жидкий.

