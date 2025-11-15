Перевозчики анонсировали первые рейсы в Польшу через «Бобровники»
- 15.11.2025, 17:08
Билеты подешевели на треть.
С 17 ноября, когда Польша планирует возобновить работу «Бобровников» («Берестовица» с белорусской стороны), сразу несколько перевозчиков запустят автобусные рейсы через этот погранпереход.
Билеты на них уже подешевели примерно на треть. Такую информацию опубликовал телеграм-канал сервиса по продаже билетов «Атлас», заметило «Зеркало».
По информации сервиса, с 17 ноября через пункт пропуска «Берестовица» («Бобровники») начнут курсировать автобусы как минимум пяти перевозчиков.
Маршруты из Гродно в Белосток запустят:
- ООО «Зет»;
- «Гродно Экспресс» и «Белосток Экспресс»;
- ООО «Трансагентство Фаворит».
Стоимость билета у всех указанных перевозчиков составит 100 рублей.
Рейсы из Гродно в Варшаву через Белосток анонсировали:
- ООО «Флайбус»;
- «Гродно Экспресс» и «Белосток Экспресс».
Стоимость билета до Варшавы — 130 рублей.
Как отмечает «Атлас», маршрут из Гродно в Белосток станет короче на несколько сотен километров, а заявленное время в пути сократится примерно до трех часов, не считая ожидания на границе.
«Еще недавно билеты [из Гродно в Белосток] стоили 150 рублей. Сейчас билеты на автобусы, которые поедут через «Бобровники», продаются по 100 рублей», — говорится в сообщении сервиса.
При этом еще днем ранее большинство регулярных перевозчиков, с которыми под видом клиента общался журналист, не планировали запускать новые маршруты через «Кузницу» и «Бобровники». Они ссылались на то, что для этого нужны специальные разрешения, которых у них пока нет.
Так, в «Интеркарсе», «Минсктрансе» и Visit Tour заявляли, что продолжат ездить через «Брест» («Тересполь»). В Ecolines советовали уточнить информацию о новых рейсах на следующей неделе.
Компании, которые организуют нерегулярные рейсы на микроавтобусах, также не спешили менять маршруты, хотя и говорили, что с удовольствием поедут через «Бобровники» и «Кузницу», как только появится точная информация об открытии этих переходов.
Напомним, 14 ноября стало известно, что Польша планирует 17 ноября открыть два погранперехода на границе с Беларусью — «Бобровники» («Берестовица») и «Кузница» («Брузги»).
Через «Кузницу» смогут ехать только легковые автомобили, а через «Бобровники» — легковые автомобили, автобусы и грузовики из стран ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли и Швейцарии.
Сейчас на границе Польши и Беларуси для автомобильного движения открыт только один пункт пропуска «Тересполь» («Брест»), а для грузового транспорта — «Кукурыки» («Козловичи»).