Перевозчики анонсировали первые рейсы в Польшу через «Бобровники» 15.11.2025, 17:08

2,364

Билеты подешевели на треть.

С 17 ноября, когда Польша планирует возобновить работу «Бобровников» («Берестовица» с белорусской стороны), сразу несколько перевозчиков запустят автобусные рейсы через этот погранпереход.

Билеты на них уже подешевели примерно на треть. Такую информацию опубликовал телеграм-канал сервиса по продаже билетов «Атлас», заметило «Зеркало».

По информации сервиса, с 17 ноября через пункт пропуска «Берестовица» («Бобровники») начнут курсировать автобусы как минимум пяти перевозчиков.

Маршруты из Гродно в Белосток запустят:

- ООО «Зет»;

- «Гродно Экспресс» и «Белосток Экспресс»;

- ООО «Трансагентство Фаворит».

Стоимость билета у всех указанных перевозчиков составит 100 рублей.

Рейсы из Гродно в Варшаву через Белосток анонсировали:

- ООО «Флайбус»;

- «Гродно Экспресс» и «Белосток Экспресс».

Стоимость билета до Варшавы — 130 рублей.

Как отмечает «Атлас», маршрут из Гродно в Белосток станет короче на несколько сотен километров, а заявленное время в пути сократится примерно до трех часов, не считая ожидания на границе.

«Еще недавно билеты [из Гродно в Белосток] стоили 150 рублей. Сейчас билеты на автобусы, которые поедут через «Бобровники», продаются по 100 рублей», — говорится в сообщении сервиса.

При этом еще днем ранее большинство регулярных перевозчиков, с которыми под видом клиента общался журналист, не планировали запускать новые маршруты через «Кузницу» и «Бобровники». Они ссылались на то, что для этого нужны специальные разрешения, которых у них пока нет.

Так, в «Интеркарсе», «Минсктрансе» и Visit Tour заявляли, что продолжат ездить через «Брест» («Тересполь»). В Ecolines советовали уточнить информацию о новых рейсах на следующей неделе.

Компании, которые организуют нерегулярные рейсы на микроавтобусах, также не спешили менять маршруты, хотя и говорили, что с удовольствием поедут через «Бобровники» и «Кузницу», как только появится точная информация об открытии этих переходов.

Напомним, 14 ноября стало известно, что Польша планирует 17 ноября открыть два погранперехода на границе с Беларусью — «Бобровники» («Берестовица») и «Кузница» («Брузги»).

Через «Кузницу» смогут ехать только легковые автомобили, а через «Бобровники» — легковые автомобили, автобусы и грузовики из стран ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли и Швейцарии.

Сейчас на границе Польши и Беларуси для автомобильного движения открыт только один пункт пропуска «Тересполь» («Брест»), а для грузового транспорта — «Кукурыки» («Козловичи»).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com