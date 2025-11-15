«Враг остановлен и боится неожиданного удара» 1 15.11.2025, 17:14

2,004

О ситуации на Южном направлении рассказал украинский генерал.

Силы обороны Украины были вынуждены отойти с некоторых позиций в Запорожской области. Это было сделано с целью сохранения жизни личного состава. Украинские военные продолжают давать отпор российским захватчикам на фронте. Они занимают все господствующие высоты вблизи Запорожья.

Об этом сообщил генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

Россияне увеличивают интенсивность штурмов на Запорожском направлении. Ситуация остается достаточно сложной.

- На Южном фронте очень тяжелая ситуация. Мы в свое время ослабили ряд позиций на Гуляйпольском направлении и на остальных направлениях, которые могут приблизить врага к Запорожью. Но важно, что сейчас мы держим высоты, это наше преимущество. Если враг захватит в трех секторах господствующие высоты, то он получит возможность наносить огневые удары по городу Запорожью всеми средствами, — отметил генерал.

Поэтому, по его словам, украинские военные делают все возможное, чтобы удерживать под контролем эти высоты. Они важны для защиты.

- У врага было продвижение в трех населенных пунктах Запорожской области, мы его остановили, провели ряд зачисток, сделали «серые зоны», чтобы противник зашел в село, но впоследствии был оттуда выбит. Сейчас он не может дальше продвигаться. Однако был заход на высоту. Ранее ряд российских подразделений находился в низах. Теперь мы с занимаемых позиций должны уничтожить врага, чтобы он не имел возможности двигаться дальше, — подчеркнул спикер.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают свою группировку в Запорожской области.

«Ранее у нас здесь было недостаточно ресурсов, прямо скажу, даже живой силы. Сейчас подтягиваются сильные ударные группы, и уже есть стабилизация ситуации. Я думаю, используя огневые средства, будем создавать очень мощные ударные возможности, чтобы уничтожить новые резервы, которые враг подтянул на это направление. Мы не дадим им продвинуться на оперативно-выгодные позиции и приблизиться к городу Запорожье», — резюмировал Маломуж.

