Экс-командир полка Калиновского покинул пост 15.11.2025, 17:38

Он заявил, что подразделение уже не является полком по численности.

Павел «Дядька» Шурмей покинул должность командира полка Кастуся Калиновского (ПКК). В интервью «Зеркалу» он также признал, что по численности бойцов подразделение уже не соответствует статусу полка.

Теперь управление формированием перешло к коллегиальному органу — Раде командиров, а сам Шурмей будет заниматься его политическим представительством.

На вопрос, является ли ПКК полком по количеству военнослужащих, которое может составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, Павел Шурмей ответил отрицательно.

— Я отвечу: нет. И, если уж возвращаться в историю, это (то, что подразделение назвали полком. — Прим. ред.) была работа на перспективу. Ну, как есть, так есть, — заявил он.

Павел Шурмей объяснил, что оставил пост командира в рамках структурных изменений. Теперь управление полком осуществляет Рада командиров, которая, по его словам, существовала и раньше, но сейчас ее роль стала публичной.

— Рада — это все командиры боевых подразделений. Некоторые из них — ветераны, которые воюют с самого начала [вторжения РФ], с 2022 года, — рассказал Шурмей.

Экс-командир также уточнил, что сам в Раду не входит, но выполняет все ее решения.

По словам Шурмея, в компетенцию Рады входят общественные, административные и логистические вопросы, например, распределение полученных ресурсов между подразделениями. При этом Рада командиров не отдает боевые приказы — это остается в ведении украинского военного командования.

— Все бойцы ПКК — это бойцы Сил обороны Украины. Понятно, что мы все служим в Интернациональном легионе Главного управления разведки. И понятно, что приказ отдается командиром воинской части, в которой мы служим, — пояснил Шурмей.

Он пояснил, что теперь будет заниматься политическим представительством полка.

— Я не ушел в никуда. Стал заниматься другим направлением работы, которое даже Рада командиров считает, возможно, не менее важным, чем та боевая работа, которую они делают. Это представлять все движение калиновцев. И в том случае, когда это необходимо, — политически, — рассказал Шурмей.

