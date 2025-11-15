Сикорский рассказал, когда Украина может вступить в ЕС
- 15.11.2025, 17:42
Украина уже прошла важный этап.
Украина имеет шанс присоединиться к Европейскому Союзу в начале 2030-х годов. Об этом Polsat News заявил вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
По словам Сикорского, несмотря на блокирование со стороны Венгрии, Украина уже прошла важный этап - получила статус страны-кандидата.
- Украина станет членом ЕС в начале следующего десятилетия, - оценил он.
В то же время Сикорский подчеркнул, что ключевым условием вступления Украины в Евросоюз остается борьба с коррупцией.
- Если Украина будет терпеть коррупцию, то в Европейский Союз она не вступит. ЕС требует честности, соблюдения процедур, - говорит он.
Политик добавил, что нынешние коррупционные скандалы в Украине являются серьезным сигналом, который Киев должен учесть на пути к европейской интеграции.