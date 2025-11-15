Трамп сделал новое заявление о войне в Украине 1 15.11.2025, 17:54

1,578

Он повторил свои утверждения о том, что «урегулировал восемь войн».

Президент США Дональд Трамп назвал войну РФ против Украины «кровавой бойней», а также подчеркнул, что боевые действия должны прекратиться как можно скорее.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он заявил в интервью GB News.

В ходе беседы Трамп повторил свои утверждения о том, что он «урегулировал восемь войн», и «осталась еще одна».

«Я думал, что это будет легче, потому что я решил некоторые войны, которые длились, в одном случае, 32 года. И я уладил это за два дня. Я очень горжусь этим... Единственное, чего я еще не сделал, это Россия и Украина. Это никогда не должно было начаться. Это кровавая бойня. Это ужасная кровавая бойня», – сказал он.

По словам президента США, столь масштабной войны не было со времен Второй мировой войны.

Он также выразил уверенность, что развязанная РФ против Украины война скоро завершится.

«Я надеюсь, что это произойдет скоро. Мы оказываем на них сильное давление, знаете, с Индией и нефтью, и Индия сейчас выходит из этого, и другие выходят, потому что, поскольку Россия продает нефть, у них есть деньги, чтобы что-то делать. Но я думаю, что мы это сделаем. Но это позор», – резюмировал Трамп.

Недавно Трамп заявлял, что в урегулировании российско-украинской войны есть прогресс.

Он также утверждал, что сможет добиться завершения войны РФ против Украины, поскольку Россия хотела бы «делать бизнес» с Соединенными Штатами.

