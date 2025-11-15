Дроны СБУ уничтожили четыре пусковые установки С-400 и два радара в Новороссийске 15.11.2025, 18:16

Успешное уничтожение подтверждают спутниковые снимки.

Беспилотники ЦСО «Альфа» СБУ во время вчерашней атаки в Новороссийске уничтожили 4 пусковые установки комплекса С-400 «Триумф» и 2 радара

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Спутниковые снимки подтверждают, что было успешно уничтожено четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф». Они располагались на территории воинской части кубанского краснознаменного полка.

Также враг недосчитался двух важных радаров - раннего обнаружения 96Н6 («Cheese Board») и радара целеуказания 92Н6 (Grave Stone).

Всего на территории воинской части размещалось ориентировочно 12 единиц пусковых установок ЗРК С-400 «Триумф». Есть высокая вероятность, что в результате атаки они также получили повреждения.

Эту операцию СБУ провели при поддержке Сил безопасности и обороны, а именно - ГУР МОУ, ССО ВСУ и Госпогранслужбы.

«СБУ продолжает методическую работу по уничтожению систем ПВО противника, которые защищают важные военные, инфраструктурные и логистические объекты врага. Каждая такая уничтоженная система - это дыра в обороне, которой точно воспользуются украинские беспилотники и ракеты», - сообщил информированный источник.

