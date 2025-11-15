закрыть
15 ноября 2025, суббота, 18:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске купили квартиру за полмиллиона долларов

1
  • 15.11.2025, 18:28
В Минске купили квартиру за полмиллиона долларов

Где она находится?

В Олимпик Парке в Минске купили квартиру за 500 тысяч долларов. Она оказалась самой дорогой квартирой, проданной в Беларуси в октябре, рассказывает Realt.

ЖК «Олимпик Парк» находится в Лебяжьем возле заказника. Местечко для жизни престижное. Строил этот малоэтажный комплекс застройщик «ТАПАС». А раньше, кстати, это было поле и частные дома. Вот как тут было в 2014 году.

Здесь, на Ратомской, 24 в доме 2020 года постройки и купили ту самую квартиру.

Что касается самой квартиры, то это четырешка площадью 140,4 квадрата. За квартиру отдали ровно 500 тысяч долларов. Метр вышел по 3561 доллара.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина