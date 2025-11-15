Зеленский поручил ускорить перезагрузку топовых энергокомпаний Украины 15.11.2025, 18:35

Параллельно с финансовой проверкой там будет полностью обновлено руководство.

Главные государственные предприятия в области украинской энергетики будут полностью перезагружены. Параллельно с финансовой проверкой там будет полностью обновлено руководство.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

- Параллельно с полной проверкой финансовой деятельности должно состояться обновление управления этими компаниями. Сегодня вместе с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым определили порядок действий, - сообщил президент.

Зеленский заявил, что планируется сделать следующие шаги:

- «Энергоатом»: за неделю приказано обеспечить условия для формирования нового наблюдательного совета и полной перезагрузки правления.

- «Укргидроэнерго»: срочно будет проведен конкурс на нового руководителя компании и доформирование наблюдательного совета.

- Оператор газотранспортной системы Украины: конкурс на должность генерального директора и доформирование наблюдательного совета.

- «Нафтогаз Украины»: контракты текущего состава наблюдательного совета завершаются в январе 2026 года. С января должен работать полностью новый состав совета.

«В остальных крупных энергетических государственных компаний должно состояться обновление представителей государства в наблюдательных советах», - отметил Зеленский.

Также президент Украины заявил, что чиновники получили поручение - быть в постоянной коммуникации с правоохранителями и антикоррупционными органами.

«На любую выявленную схему в компаниях должен быть и будет оперативный и справедливый ответ. Полная прозрачность и чистота процессов в энергетике - это абсолютный приоритет», - резюмировал украинский президент.

