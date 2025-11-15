Военный эксперт назвал момент, когда не станет «Московской империи» 1 15.11.2025, 18:49

По его словам, все элементарно просто.

Украинский военный эксперт Петр Черник объяснил, что путинская Россия падет сразу, как только в стране закончится валюта.

Петр Черник напомнил факт из истории в контексте того, что может решить судьбу России:

«В начале XX века Великобритания замещает в первую очередь российскую пшеницу на американскую, а то, что называется нефтяным крахом Советского Союза конца 80-х годов, мы разбирали много раз. Почему я привожу эти аргументы? Еще раз, есть свободно конвертируемая валюта - есть «Московская империя». Нет свободно конвертируемой валюты - нет «Московской империи». Все элементарно просто. На этих исторических примерах мы это поняли как явление».

Свое мнение по поводу того, как победить Россию, военный эксперт высказал в эфире канала «Армія TV».

«Возвращаемся в сегодняшний день к заявлению Рубио, который сказал, что их санкционное давление исчерпалось. Не исчерпалось. По-настоящему, так, как нужно, вводить санкции, они еще и не начинали. Опять возвращаемся в 80-е годы. Как завалили Советский Союз Маргарет Тэтчер и Рейган? Они договорились сбить цену на нефть ниже, чем двадцать долларов за баррель. Правда, пять лет работали с саудитами, пока это произошло. Более года эту низкую цену держали, и «монстр рухнул», - сообщил офицер ВСУ.

Затем Черник отметил важный нюанс:

«Давайте будем реалистами. Возможно ли такое сейчас? К сожалению, нет. Почему нет? Американцы вышли на первое место в мире по добыче сланцевой нефти. Они на сегодняшний день добывают более четырнадцати миллионов баррелей в сутки. Это впервые в их истории. Мы помним, что себестоимость их нефти 30-35 долларов, то есть никто с точки зрения здравого смысла не будет продавать дешевле себестоимости, а они хотят еще заработать, поэтому сбивать цену ниже 40-45 долларов за баррель они не заинтересованы».

