Стало известно, какой будет погода на следующей неделе

Белорусов предупредили о заморозках и снеге.

Известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов поделился с провластным ОНТ своим прогнозом на неделю с 17 по 23 ноября 2025 года.

Как отметил Рябов, в начале второй половине ноября погода будет становиться все более зимней. Дожди начнут переходить в мокрый снег и снег, ветра будут северными, а столбики термометров все чаще станут спускаться ниже нулевой отметки. Все это приведет уже к первым гололедным явлениям.

Характер погоды в начале недели можно определить как туманно-влажный. Ожидаются кратковременные осадки, причем дожди все чаще станут превращаться в мокрые снега. В ночные и утренние часы будет туманно. Ветер северный и северо-западный, умеренный. В ночные часы будет от минус одного (по северо-западу Беларуси) до плюс семи по югу.

В понедельник днем воздух прогреется от 3 до 9 градусов, во вторник будет чуть прохладнее: от +1 до +6.

В середине недели балом будет править область высокого атмосферного давления. Это значит, что осадков станет меньше. Влажность – до 80%. Ночью и утром – туман, правда, слабый, не исключен гололед. Ночью в среду ожидаются морозы до минус 5 градусов. Днем столбики термометров покажут до 3 тепла.

Во второй половине недели Беларусь посетят очередные атмосферные фронты. Вернутся осадки в виде дождя и мокрого снега, за ними поспешат туман и гололед. Ночью будет морозно: от минус 1 до минус 6. Днем в четверг ожидается 3 градуса тепла, в пятницу днем – до 2 тепла.

Определять характер погоды в выходные будет антициклон, который придет с запад. Обойдется без существенных осадков. В ночные и утренние часы – туман, причем видимость – до 500 метров. Ночью – от 2 до 7 мороза, в субботу днем около нуля, в воскресенье днем от 0 до минус 4 градусов.

