Торговля падает, зависимость растет: РФ больше не может выжить без Китая

Торговля падает, зависимость растет: РФ больше не может выжить без Китая3
- 15.11.2025, 19:10
Фиксируется стремительный рост зависимости Москвы от Пекина на фоне кризиса.
Россия стремительно увеличивает свою экономическую зависимость от Китая, и эта тенденция становится для Кремля все более опасной.
Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, проанализировав торговые данные за первые девять месяцев 2025 года.
По данным СВР, торговля между Россией и Китаем за этот период сократилась до 163,6 млрд долларов – почти на 10% меньше, чем годом ранее. При этом упали как поставки Китая в Россию (минус 11,3%, до 73,6 млрд), так и российский экспорт в КНР (минус 7,7%, до 90 млрд). Фактически Москва теряет даже тот ограниченный экономический ресурс, который у нее еще оставался.
Главная причина падения – снижение стоимости энергоносителей. Российский энергетический экспорт в Китай рухнул почти на 19%, что означает минус 14 млрд долларов. Поставки нефти упали на 8,1% в физических объемах и на 21% в деньгах из-за дешевеющего Brent. Это болезненный удар по бюджету РФ, который и так держится на сырьевых доходах.
Отдельно отмечается перенасыщение российского рынка китайскими автомобилями. После рекордных поставок в 2024 году спрос в 2025-м упал более чем наполовину – минус 56%. Москва, рассчитывавшая заменить западные бренды китайскими, теперь столкнулась с обратной проблемой: складские остатки растут, продажи падают, а зависимость от китайских производителей становится критической.
Ситуацию усугубили логистические кризисы. Осенью на границе между Китаем и Казахстаном образовались огромные очереди грузовиков, а стоимость доставки из КНР в Россию резко выросла: по железной дороге – на 25%, автотранспортом – на 35%. На морских маршрутах часть операторов, включая CStar Line и STF Shipping, сократили заходы в российские порты из-за финансовых ограничений и санкционных рисков.