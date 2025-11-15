Украинская разведка раскрыла самый большой страх Лукашенко

Украинская разведка раскрыла самый большой страх Лукашенко5
- 15.11.2025, 19:18
- 3,860
Белорусские спецслужбы задействованы в спецоперациях против Украины.
Лукашенко больше всего боится быть втянутым в российско-украинскую войну. Его помощь Путину свидетельствует прежде всего о собственной выгоде.
Такое заявление сделал экс-заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Илья Павленко на IV Форуме имени Острожских 2025.
Бывший заместитель руководителя ГУР МО объяснил, что спецслужбы Беларуси, которые задействованы в спецоперациях против Украины, в частности кибероперациях и ИПСО, полностью подконтрольны россиянам, однако значительно слабее.
По его словам, они в основном специализируются на разведке в киберпространстве, в том числе по Европе и в приграничье Украины, а не на атаках. И хотя угроза существует, однако она идет не от режима в Беларуси, а от России.
Впрочем, как отметил генерал-майор, белорусский диктатор имеет свои слабые места. Он считает, что самым большим страхом для Лукашенко остается возможное принуждение привлечения его к войне в Украине.
Чтобы избежать непосредственного участия в боевых действиях или провокациях, как отмечается, Лукашенко пытается создать такие условия, которые бы постоянно доказывали Путину, что он является полезным для него.
Например, в изготовлении ракет, радиоэлектроники, шасси для стратегических сил или топлива. Особенно в условиях украинских дипстрайков по вражеским мощностям.
- Поэтому он в страшном сне видит, что ему поступят какие-то задачи начинать эскалацию. И ради этого он отдает предпочтение развитию экономики, которая, по оценкам экспертов, потеряла половину от запланированного роста на 2026 год, а это же только начало, – пояснил Илья Павленко.