В Сеть попал занимательный тест на дедуктивное мышление

В Сеть попал занимательный тест на дедуктивное мышление2
- 15.11.2025, 19:21
- 1,406
Проверьте себя.
Дедуктивное мышление — это не про «интуицию Шерлока», а про умение выстраивать цепочку рассуждений так, чтобы каждая мысль опиралась на предыдущую, как костяшки домино.
Это способность увидеть логику там, где другие видят случайность, и понять суть, не перебирая бесконечные варианты.
Если пройдёте — значит, ваш мозг щёлкает задачи как орешки и ещё помнит, что такое дисциплина мысли.
Если нет — что ж, это повод потренировать «мышцы рассуждения».
Задача:
Инспектор заглянул в гости к аристократу дону Альфредо. Тот обладал приятной внешностью и изысканными манерами, но, по слухам, занял деньги у половины города. Для гостя хозяин устроил небольшую экскурсию. «Всю эту коллекцию я собрал в бассейне реки Амазонки, — пояснил вежливо дон Альфредо. Внимательно осмотрев коллекцию мужчины, инспектор тяжело вздохнул. Затем попрощался с хозяином и отправился в полицию, где заявил, что дон Альфредо — лжец и деньги ни за что никому не отдаст. Что помогло инспектору сделать такой вывод, какие у него есть доказательства?
Есть догадки? Свой ответ напишите в комментариях.
Ответ можно узнать здесь.