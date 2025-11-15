закрыть
15 ноября 2025, суббота, 20:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сеть попал занимательный тест на дедуктивное мышление

2
  • 15.11.2025, 19:21
  • 1,406
В Сеть попал занимательный тест на дедуктивное мышление

Проверьте себя.

Дедуктивное мышление — это не про «интуицию Шерлока», а про умение выстраивать цепочку рассуждений так, чтобы каждая мысль опиралась на предыдущую, как костяшки домино.

Это способность увидеть логику там, где другие видят случайность, и понять суть, не перебирая бесконечные варианты.

Если пройдёте — значит, ваш мозг щёлкает задачи как орешки и ещё помнит, что такое дисциплина мысли.

Если нет — что ж, это повод потренировать «мышцы рассуждения».

Задача:

Инспектор заглянул в гости к аристократу дону Альфредо. Тот обладал приятной внешностью и изысканными манерами, но, по слухам, занял деньги у половины города. Для гостя хозяин устроил небольшую экскурсию. «Всю эту коллекцию я собрал в бассейне реки Амазонки, — пояснил вежливо дон Альфредо. Внимательно осмотрев коллекцию мужчины, инспектор тяжело вздохнул. Затем попрощался с хозяином и отправился в полицию, где заявил, что дон Альфредо — лжец и деньги ни за что никому не отдаст. Что помогло инспектору сделать такой вывод, какие у него есть доказательства?

Есть догадки? Свой ответ напишите в комментариях.

Ответ можно узнать здесь.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина