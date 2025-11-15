Совет ЕС и Европарламент согласовали бюджет на 2026-ой год 15.11.2025, 19:32

Бюджет будет направлен на реализацию приоритетов Союза и решение текущих проблем.

Совет Евросоюза и Европейский парламент достигли договоренности относительно годового бюджета ЕС на следующий год.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передает «Европейская правда».

Бюджет следующего года будет направлен на реализацию приоритетов Союза и решение текущих проблем. Он будет способствовать повышению конкурентоспособности, укреплению обороноспособности и готовности Европы, поддержке гуманитарной помощи и преодолению миграционного давления.

В то же время бюджет гарантирует гибкость для быстрого и эффективного реагирования на непредвиденные потребности и кризисы.

Бюджет 2026 года составляет 192,8 млрд евро общих обязательств и 190,1 млрд евро общих выплат. В этом году 715,7 млн евро были сохранены в пределах предельных расходов текущей многолетней финансовой программы на 2021-2027 годы, что позволяет ЕС реагировать на непредвиденные потребности.

- Сегодняшнее соглашение демонстрирует, что Европа может выполнять свои обязательства даже в сложные времена. Бюджет ЕС на 2026 год позволит нам реализовать наши общие приоритеты – безопасность, конкурентоспособность и контроль границ – и одновременно гарантировать, что ЕС сможет быстро и эффективно реагировать на непредвиденные потребности и кризисы, – заявил Николай Ваммен, министр финансов Дании и главный переговорщик Совета ЕС по бюджету ЕС на 2026 год

Обязательства – это юридические обещания потратить деньги на мероприятия, реализация которых продолжается в течение нескольких финансовых лет. Выплаты покрывают расходы, вытекающие из обязательств, взятых для бюджета ЕС в течение текущего и предыдущих финансовых лет.

Это шестой годовой бюджет в рамках долгосрочного бюджета ЕС, многолетних финансовых рамок на 2021-2027 годы. Бюджет на 2026 год дополняется мерами по поддержке восстановления после COVID-19 в рамках NextGenerationEU, плана ЕС по восстановлению после пандемии COVID-19.

Европейский Парламент и Совет имеют 14 дней для официального утверждения достигнутого соглашения. Ожидается, что Совет одобрит его 24 ноября. Принятие бюджета требует квалифицированного большинства в Совете.

