Германия усилит ПВО американскими ракетами на $3,5 миллиарда 1 15.11.2025, 19:43

Трамп одобрил сделку.

Администрация президента США Дональда Трампа и Государственный департамент США предварительно согласовали продажу Германии до 173 ракет ПВО, сообщил Bloomberg (перевод - «Униан»).

Также будет продано сопутствующее оборудование на общую сумму около 3,5 миллиарда долларов.

Агентство по вопросам сотрудничества в области обороны и безопасности США (DSCA) выпустило заявление об одобрении продажи ракет Standard Missile 6 Block I и Standard Missile 2 Block IIIC производства RTX. Согласно заявлению, ракеты помогут Германии реагировать на «нынешние и будущие угрозы за счет предоставления интегрированных средств противовоздушной и противоракетной обороны».

«Предлагаемое соглашение будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», - говорится в сообщении.

Покупка ракет также сделает более удобной координацию сил ФРГ с армиями США и союзников по НАТО, добавили в DSCA. Власти Германии должны согласовать окончательные условия контракта с производителями. Однако продажу еще должен одобрить Конгресс США

Ракеты будут использоваться, в частности, на фрегатах F127 с системой противоракетной обороны Aegis. Агентство предоставило Германии и всю необходимую сертификацию, уведомив об этом Конгресс.

