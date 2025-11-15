Германия усилит ПВО американскими ракетами на $3,5 миллиарда

Германия усилит ПВО американскими ракетами на $3,5 миллиарда1
- 15.11.2025, 19:43
Трамп одобрил сделку.
Администрация президента США Дональда Трампа и Государственный департамент США предварительно согласовали продажу Германии до 173 ракет ПВО, сообщил Bloomberg (перевод - «Униан»).
Также будет продано сопутствующее оборудование на общую сумму около 3,5 миллиарда долларов.
Агентство по вопросам сотрудничества в области обороны и безопасности США (DSCA) выпустило заявление об одобрении продажи ракет Standard Missile 6 Block I и Standard Missile 2 Block IIIC производства RTX. Согласно заявлению, ракеты помогут Германии реагировать на «нынешние и будущие угрозы за счет предоставления интегрированных средств противовоздушной и противоракетной обороны».
«Предлагаемое соглашение будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», - говорится в сообщении.
Покупка ракет также сделает более удобной координацию сил ФРГ с армиями США и союзников по НАТО, добавили в DSCA. Власти Германии должны согласовать окончательные условия контракта с производителями. Однако продажу еще должен одобрить Конгресс США
Ракеты будут использоваться, в частности, на фрегатах F127 с системой противоракетной обороны Aegis. Агентство предоставило Германии и всю необходимую сертификацию, уведомив об этом Конгресс.