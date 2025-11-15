Белорусский грибник нашел в лесу «ведьмино масло»
- 15.11.2025, 19:56
Его используют при приготовлении азиатских салатов.
Белорусский грибник и блогер Александр Горбацевич поделился в TikTok необычной находкой — дрожалкой оранжевой, также известной как «грибное желе» или «ведьмино масло». Он отметил, что этот гриб можно есть, он мягкий, без вкуса и пресный, пишет «Смартпресс».
По словам блогера, в 2001 году в Китае даже подавали патенты на использование этого гриба против онкологических заболеваний. Дрожалку оранжевую часто добавляют в азиатские салаты, где вкус определяет добавка — например, соевый соус или морская капуста.
Этот гриб — паразит, который в сухую погоду высыхает до тонкой пленки, и его трудно заметить. Однако же после дождя он возвращается в желеобразную форму.
Дрожалка оранжевая (Tremella mesenterica) распространена по всему миру и часто встречается на мертвой древесине и старых ветках в лиственных лесах, в том числе в Беларуси.
В народной медицине ее используют в настойках, хотя научных подтверждений эффективности мало. Гриб действительно может «возрождаться» после высыхания: превращается в тонкую корочку, а при влажности набухает и возвращает форму.
Пользователи тиктока делились своим опытом: некоторые находили дрожалку на можжевельнике или туях в саду, добавляли в суп или ели с солью. Один из комментаторов шутил о безопасности: «И больше их никто не видел…»