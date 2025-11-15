закрыть
15 ноября 2025, суббота
РФ совершила очередное военное преступление

  • 15.11.2025, 20:07
  • 1,204
Оккупанты расстреляли еще двух бойцов ВСУ.

Российские оккупанты расстреляли еще двух украинских военных. Очередное военное преступление произошло в окрестностях Затишья Запорожской области.

Об этом заявил омбудсман Дмитрий Лубинец.

- Враг расстрелял двух украинских военнослужащих в окрестностях Затишья. Это еще один сознательный шаг РФ, направленный на запугивание и демонстративное пренебрежение нормами международного гуманитарного права, - написал написал он.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека отметил, что такие убийства не являются единичными случаями. Они формируют системный характер преступного поведения государства-агрессора.

Также Лубинец в очередной раз подчеркнул, что убийство военнопленных является грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, которое квалифицируется как тяжкое международное преступление.

- Я уже направил официальные письма в МККК и ООН. Международное сообщество должно немедленно реагировать на такие системные грубые нарушения со стороны России, - добавил он.

