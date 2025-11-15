закрыть
Для некоторых владельцев жилья хотят по-новому рассчитывать налог на него

  • 15.11.2025, 20:12
Кого это может затронуть.

С 1 января 2026 года в Беларуси хотят откорректировать схему расчета налога на недвижимость, которая принадлежит нескольким физлицам. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс, заметило «Зеркало».

Если изменения примут, то налог будут платить все собственники одновременно, при этом к сумме будет применяться коэффициент 0,5. То есть сбор делится пропорционально числу владельцев с учетом этого коэффициента.

Сейчас сбор начислялся только одному собственнику по его уведомлению, а если его не было — каждому.

Напомним, также чиновники хотят поднять налоги для владельцев некоторой недвижимости. «Тот, кто имеет квартиры свыше 150 кв. м и следующие свыше 250 кв. м (наверное, не все даже знают, что такие существуют, но они есть, их тысячи на самом деле), там мы предлагаем установить коэффициент 2 для квартир, которые будут свыше 150 кв. м и 3 — более 250 кв. м — рассказывал ранее глава Минфина Юрий Селиверстов. — Это еще нужно обсудить депутатам, в парламенте, как это будет восприниматься. Это позволит для такого жилья стоимость квадратного метра, из которого считается налог, чуть больше подтянуть к его реальной стоимости».

