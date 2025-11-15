«Нелепо надеяться, что Путин образумится» 15.11.2025, 20:23

Подоляк заявил, что переговоры с РФ — бессмысленны.

Мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик и были остановлены в этом году. Однако такие переговоры с РФ — бессмысленны в принципе.

Российского диктатора Путина нельзя поощрять ожиданиями, что с ним будут вести переговоры, считаться с его мнением и рассматривать какие-либо его условия.

Такое мнение выразил советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

- Первым сигналом тому, что агрессор действительно хочет переговоров — он останавливает удары по гражданскому населению, а не наращивает их. В противном случае какие-либо переговоры бессмысленны, — подчеркнул Подоляк.

Учитывая сегодняшние действия России, Путин не собирается завершать войну.

- Этот субъект считает, что война — это единственное, что дает России надежду на продолжение своего никчемного существования как страны. Потому что государство Российская Федерация сегодня не представляет никакой ценности на глобальных рынках. Это фейковое государство, к сожалению, с большим объемом милитарного ресурса, который они реализуют на территории Украины, чтобы доказывать свои права на существование, — отметил советник главы ОПУ.

Подоляк выделил три основных момента, которые могут принудить Путина к миру.

Во-первых, информационно-дипломатическая изоляция.

- Нельзя поощрять Путина ожиданием, что к нему будут прислушиваться, что с ним будут встречаться, с ним будут вести дискуссию и так далее. Путин должен бояться, он должен быть изолирован, — акцентировал спикер.

Во-вторых, введение санкций иного уровня, которые полностью лишат Россию доступа к глобальным рынкам, где она до сих пор продает большой объем своих различных ресурсов, энергоресурсов. Эти ограничения должны быть масштабными, а не этапными, которые дают России возможность со временем находить в них лазейки и обходить.

- В этом отношении санкции должны быть разбиты на две части. Первая — запрет России на любые торговые операции, на использование международной банковской системы SWIFT. Вторая — введение санкции против тех, кто позволяет России продавать большие объемы нефти и газа. Это, прежде всего, Индия и Китай. Или нужно вести переговоры с Индией и Китаем, чтобы они отказывались от российской нефти и газа, — уточнил Подоляк.

В-третьих, необходимо расширять нанесение ударов по территории России.

- Единственное, что понимают россияне, — это страх. А страх возникает, когда война перенесена на территорию России. Создание этой атмосферы страха, безусловно, должно быть приоритетом сегодня. Это наращивание дальнобойных ударов по территории России, разрушение всей производственной инфраструктуры. Я не говорю «милитарной». Потому что я считаю, нужно разрушать всю производственную инфраструктуру России, потому что там на сегодняшний момент практически нет немилитарных производств. Они везде размещают военные заводы, они везде размещают военные заказы, — отметил советник главы ОПУ.

Подоляк уверен, что при реализации указанных трех направлений Путина «можно будет принудить к чему-то».

«Принудить его к осознанию неправильности такого инструмента, как насилие, невозможно. Он повернут на этом, это его идея фикс. Ждать и надеяться, что он образумится — нелепая стратегия», — резюмировал он.

