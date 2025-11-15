«Кто этому дураку тексты пишет?»1
- 15.11.2025, 20:34
- 3,862
Белорусы жестко прошлись по Лукашенко.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях жестко прошлись по Лукашенко из-за его последних высказываний.
Приводим некоторые из комментариев:
«Кто этому дураку тексты пишет? Вы там под чем находитесь?»
«А вы можете себе представить, что этот дурень прочтет умный текст, написанный умным спичрайтером? Да и откуда там умным взяться?»
«Мы нигде никому не нужны. Нигде». Они эту ложь повторяют десятилетиями. Это они паразиты никому не нужны. Им нужны нищие рабы».
«Нет же никаких перспектив в большинстве деревень. Нет медпункта, почты, школы. Живут одни пенсионеры, так как им работа не нужна, они получают хоть крошечную, но пенсию, равную зарплате работающего животновода».
«Индивиду с таким интеллектом как у этого никто не доверил бы в дешевой пивнушке убирать».
«Про иждивенчество лучше его никто в Беларуси не знает. В этой категории его семейка непревзойдённые специалисты».