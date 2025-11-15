закрыть
15 ноября 2025, суббота, 21:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Кто этому дураку тексты пишет?»

1
  • 15.11.2025, 20:34
  • 3,862
«Кто этому дураку тексты пишет?»

Белорусы жестко прошлись по Лукашенко.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях жестко прошлись по Лукашенко из-за его последних высказываний.

Приводим некоторые из комментариев:

«Кто этому дураку тексты пишет? Вы там под чем находитесь?»

«А вы можете себе представить, что этот дурень прочтет умный текст, написанный умным спичрайтером? Да и откуда там умным взяться?»

«Мы нигде никому не нужны. Нигде». Они эту ложь повторяют десятилетиями. Это они паразиты никому не нужны. Им нужны нищие рабы».

«Нет же никаких перспектив в большинстве деревень. Нет медпункта, почты, школы. Живут одни пенсионеры, так как им работа не нужна, они получают хоть крошечную, но пенсию, равную зарплате работающего животновода».

«Индивиду с таким интеллектом как у этого никто не доверил бы в дешевой пивнушке убирать».

«Про иждивенчество лучше его никто в Беларуси не знает. В этой категории его семейка непревзойдённые специалисты».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина