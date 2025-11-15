«Кто этому дураку тексты пишет?» 1 15.11.2025, 20:34

3,862

Белорусы жестко прошлись по Лукашенко.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях жестко прошлись по Лукашенко из-за его последних высказываний.

Приводим некоторые из комментариев:

«Кто этому дураку тексты пишет? Вы там под чем находитесь?»

«А вы можете себе представить, что этот дурень прочтет умный текст, написанный умным спичрайтером? Да и откуда там умным взяться?»

«Мы нигде никому не нужны. Нигде». Они эту ложь повторяют десятилетиями. Это они паразиты никому не нужны. Им нужны нищие рабы».

«Нет же никаких перспектив в большинстве деревень. Нет медпункта, почты, школы. Живут одни пенсионеры, так как им работа не нужна, они получают хоть крошечную, но пенсию, равную зарплате работающего животновода».

«Индивиду с таким интеллектом как у этого никто не доверил бы в дешевой пивнушке убирать».

«Про иждивенчество лучше его никто в Беларуси не знает. В этой категории его семейка непревзойдённые специалисты».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com