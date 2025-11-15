закрыть
15 ноября 2025, суббота, 21:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина и РФ возобновят обмен пленными

  • 15.11.2025, 20:42
Украина и РФ возобновят обмен пленными

Умеров раскрыл детали.

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил, что Украина и РФ снова начнут обмен пленными. Сейчас ожидается, что украинское государство освободит из плена РФ 1200 украинцев.

«По поручению президента Украины на днях провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по восстановлению процесса обменов и освобождения наших людей из российского плена», - написал Умеров.

Он рассказал, по результатам этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности. Уже в ближайшее время состоятся технические консультации.

«Речь идет об освобождении 1 200 украинцев. В ближайшее время пройдут технические консультации. Они должны закрепить все процедурные и организационные моменты», - добавил секретарь СНБО.

Также Умеров отметил, что работа происходит без пауз, «чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома - за семейным столом и рядом с родными».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина