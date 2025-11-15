Украина и РФ возобновят обмен пленными
- 15.11.2025, 20:42
Умеров раскрыл детали.
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил, что Украина и РФ снова начнут обмен пленными. Сейчас ожидается, что украинское государство освободит из плена РФ 1200 украинцев.
«По поручению президента Украины на днях провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по восстановлению процесса обменов и освобождения наших людей из российского плена», - написал Умеров.
Он рассказал, по результатам этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности. Уже в ближайшее время состоятся технические консультации.
«Речь идет об освобождении 1 200 украинцев. В ближайшее время пройдут технические консультации. Они должны закрепить все процедурные и организационные моменты», - добавил секретарь СНБО.
Также Умеров отметил, что работа происходит без пауз, «чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома - за семейным столом и рядом с родными».