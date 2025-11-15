закрыть
15 ноября 2025, суббота, 21:35
В Минске строится самый высокий небоскреб в Беларуси

  15.11.2025, 20:50
Высота самой высокой башни достигнет 180 метров.

В Минске строится самый высокий небоскреб в Беларуси. Он станет центральной частью бизнес-квартала «Минск-Мир», который состоит из пяти зданий.

Высота самой высокой башни достигнет 180 метров и 42 этажей, на каждом этаже сможет разместиться до трех компаний, сообщил провластный телеканал ОНТ.

В этом небоскребе, как предполагается, разместится первый в Беларуси так называемый Международный финансовый центр.

Несмотря на масштабность, строительство ведется в сжатые сроки. Официальный срок окончания работ — конец 2027 года, но застройщик планирует сдать объект уже в конце 2026-го.

