В Минске строится самый высокий небоскреб в Беларуси
- 15.11.2025, 20:50
В Минске строится самый высокий небоскреб в Беларуси. Он станет центральной частью бизнес-квартала «Минск-Мир», который состоит из пяти зданий.
Высота самой высокой башни достигнет 180 метров и 42 этажей, на каждом этаже сможет разместиться до трех компаний, сообщил провластный телеканал ОНТ.
В этом небоскребе, как предполагается, разместится первый в Беларуси так называемый Международный финансовый центр.
Несмотря на масштабность, строительство ведется в сжатые сроки. Официальный срок окончания работ — конец 2027 года, но застройщик планирует сдать объект уже в конце 2026-го.